Sport joga bem, surpreende o Cruzeiro e empata mais uma no Brasileirão

Leão segura o ímpeto do clube mineiro, que briga pelo título do Brasileirão. Apesar do ponto conquistado, a situação na tabela não muda

O Sport encarou o Cruzeiro, em um Mineirão lotado, na noite deste domingo (5), pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. Afundado na lanterna do campeonato, o Leão foi valente e não se intimidou diante da superioridade do time mineiro. Apostando em contra-ataques rápidos, o rubro-negro chegou a sair na frente, mas cedeu o empate, e a partida terminou em 1 a 1.

Os gols da partida foram marcados por Derik Lacerda, no primeiro tempo, após belo passe de Matheusinho, e por Gabigol, no início da etapa complementar. Com o resultado, o rubro-negro continua amargando a lanterna do campeonato, com 16 pontos conquistados. Já o Cruzeiro perdeu ótima chance de encostar de vez na dupla Palmeiras/Flamengo, que lidera a tabela.

Coincidentemente, os dois próximos confrontos dos clubes serão contra o Atlético-MG. O Leão encara o Galo já nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, em jogo atrasado. Também na Arena MRV, o Cruzeiro faz o clássico mineiro no sábado (11).

Como foi o jogo?



Primeiro tempo

O Sport não se intimidou com o Mineirão lotado e começou o jogo incomodando o Cruzeiro. Aos 3 minutos, Derik Lacerda arriscou de fora, mas a bola saiu fraca, e Cássio defendeu sem sustos. Após alguns minutos sendo neutralizado pelo Leão, o Cruzeiro chegou bem com um chute de fora do zagueiro Villalba, que obrigou Gabriel a se esticar todo para espalmar.

Nos minutos seguintes, o time mineiro começou a pressionar forte. Aos 18, Kauã Moraes cruzou rasteiro na área, e Matheus Pereira carimbou a trave. Em seguida, Arroyo ficou com a sobra e arriscou novamente, mas Gabriel espalmou. Na sequência, Gabigol recebeu na entrada da área e arriscou. A bola passou muito perto do gol. Pouco depois, a Raposa chegou de novo: Matheus Pereira tocou na esquerda para Gabigol, que avançou e chutou forte, cruzado. A bola explodiu no travessão, mas o árbitro marcou impedimento na origem do lance.

A cada minuto que passava, o Cruzeiro pressionava mais. Aos 25, Arroyo e Kaiki tabelaram pela ponta esquerda, e o lateral finalizou por cima. Gabigol, bem à vontade no jogo, recebeu de Arroyo, dominou, girou e chutou. A bola desviou na defesa e saiu em escanteio. O Cruzeiro continuava amassando o Sport. Aos 36, Kauã Moraes cruzou rasteiro para Gabigol, que deu um leve toque na bola, mas o árbitro novamente assinalou impedimento.

Mas o futebol é imprevisível. Após amplo domínio do Cruzeiro, Matheusinho tirou um coelho da cartola e deu um passe espetacular para Derik Lacerda, que saiu na cara de Cássio, driblou o goleiro e abriu o placar. O Cruzeiro sentiu o golpe, e o Sport quase ampliou logo depois: em tabela na entrada da área, Derik novamente saiu frente a frente com o goleiro, tentou encobrir Cássio, mas a bola desviou no travessão e foi para fora.

Segundo tempo

O segundo tempo começou morno, o que aparentemente irritou o treinador da Raposa, que, aos 8 minutos, promoveu duas substituições, colocando o time mais à frente. Apesar das mudanças, o Cruzeiro não reagia, e o Sport tentava se aproveitar. Aos 11, Derik Lacerda desceu em velocidade e tocou para Hyoran, que chutou colocado, Cássio defendeu e saiu jogando.

Se no primeiro tempo o Cruzeiro foi superior e levou o gol, na etapa final os papéis se inverteram. Aos 13, Matheus Pereira avançou pela direita, cortou para o meio e tocou para Gabigol, que dominou, girou e chutou firme para empatar a partida: tudo igual no Mineirão.

O gol empolgou o time celeste e abalou a equipe pernambucana. Aos 16, Matheus Pereira lançou Gabigol em profundidade, mas o atacante estava impedido. Em seguida, Arroyo recebeu na direita, cortou para o meio e chutou de fora da área e a bola passou rente à trave.

Nos minutos seguintes, o Cruzeiro buscava furar o bloqueio defensivo do Sport, que tentava explorar os contra-ataques. Aos 27, Matheus Pereira cruzou na área, Derik afastou, e Sinisterra pegou o rebote, obrigando Gabriel a fazer grande defesa. O Leão respondeu com jogada individual de Derik Lacerda, que chutou rasteiro, mas parou em Cássio.

O técnico cruzeirense voltou a mexer, tirando jogadores de defesa e reforçando o ataque, o que deu mais espaços ao Sport para contra-atacar. Mesmo com chances para os dois lados, o placar permaneceu inalterado. Fim de jogo: Cruzeiro 1, Sport 1.

Ficha da Partida:

Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes (Marquinhos), Jonathan (Sinisterra), Villalba, Kaiki; Lucas Silva (João Marcelo), Matheus Henrique (Christian)-(Ryan Guilherme), Eduardo, Matheus Pereira; Arroyo e Gabi. Téc: Leonardo Jardim

Cartões amarelo: Arroyo.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon, Luan Cândido; Christian Rivera (Lucas Kal), Zé Lucas (Pedro Augusto), Hyoran (Atencio); Romarinho (Igor Carius), Matheusinho (Barletta) e Derik Lacerda. Téc: Daniel Paulista

Cartões amarelo: Hyoran e Aderlan.