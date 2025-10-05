Transmissão São Paulo x Palmeiras ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Tricolor entra em campo após encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas, enquanto o Verdão está três pontos atrás do líder Flamengo
São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (05/10), às 16h (horário de Brasília), no Morumbis, em clássico Choque-Rei válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Tricolor chega para o confronto após encerrar a sequência negativa ao vencer o Fortaleza no Castelão. Já o Verdão vem embalado depois de golear o Vasco por 3 a 0 no Allianz Parque.
Na classificação, o Verdão soma 52 pontos, ocupando a vice-liderança e pressiona o Flamengo, líder com 55. Já os comandados de Hernán Crespo, aparece em 7° lugar, com 38 pontos.
Escalação do São Paulo: Rafael; Negrucci, Arboleda e Sabino (Alan Franco); Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Tapia (Ferreira). Técnico: Hernán Crespo.
Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Transmissão São Paulo x Palmeiras ao vivo online grátis
O duelo tem transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta). Portanto, é possível assistir online no canal da GeTV no YouTube e através da versão gratuita do Globoplay (streaming).
Como assistir no Globoplay?
- Acesse o aplicativo no seu celular ou televisão, ou o site pelo computador.
- Se ainda não tiver conta, crie uma de graça (e-mail, conta do Google, Facebook ou Apple).
- Vá para "Agora na TV": Na página inicial, procure por essa seção.
- Assista ao vivo: Quando estiver passando na TV Globo, o confronto estará disponível.
Vídeo: resultado de São Paulo x Palmeiras em tempo real