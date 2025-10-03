Jogos de hoje (03/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia traz a Fase de Liga da Champions League, a sequência da 26ª rodada do Brasileirão Série A, a Copa do Mundo Sub-20 e muito mais
Os jogos de hoje (03/10/25) destaca a continuidade da 30ª rodada do Brasileirão Série B, com destaque para a partida do Coritiba contra o Botafogo-SP no Couto Pereira, no Paraná.
Além disso, o dia traz a Copa Maria Bonita. No continente europeu, a data marca a abertura de novas rodadas do Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano, Português e muito mais.
Jogos de futebol hoje (03/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação desta quarta-feira, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série B
- 19h - Athletic x Amazonas - Disney+
- 21h30 - Coritiba x Botafogo-SP - Disney+
- 21h35 - CRB x Avaí - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Copa Maria Bonita
- 15h30 - CRB x Atlético-PI - Canal GOAT
Campeonato Inglês
- 16h - Bournemouth x Fulham - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h - Osasuna x Getafe - Disney+
Campeonato Italiano
- 15h45 - Hellas Verona x Sassuolo - Disney+
Campeonato Alemão
- 15h30 - Hoffenheim x Colônia - Xsports, SporTV, Globoplay e OneFootball
Campeonato Português
- 16h15 - Casa Pia x Estoril - Disney+
Campeonato Finlandês
- 12h - Jaro x Haka - TV Green e OneFootball
- 13h - HJK x Gnistan - TV Green e OneFootball
Campeonato Letão
- 12h - Riga x Liepaja - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 16h - Wrexham x Birmingham - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
- 15h30 - Ceuta x Eibar - Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
- 13h30 - Fortuna Düsseldorf x Nuremberg - Rede Contínua Sports e OneFootball
- 13h30 - Eintracht Braunschweig x Paderborn - OneFootball
- 14h - Duisburg x Hansa Rostock - OneFootball
Campeoonato Francês (segunda divisão)
- 15h - Le Mans x Troyes - SportyNet
Campeonato Holandês (segunda divisão)
- 15h - Dordrecht x VVV-Venlo - Canal CaloSalvador
Campeonato Turco
- 14h - Trabzonspor x Kayserispor - Disney+
Campeonato Egípcio
- 14h - National Bank x Al Masry - Link Sport Club Podcast
Campeonato Mexicano
- 22h - Necaxa x Pachuca - SportyNet
Campeonato Uruguaio
- 16h - River Plate x Liverpool - Disney+
- 19h - Montevideo City Torque x Miramar Misiones - Disney+
Libertadores Feminina
- 16h - Colo-Colo x Olimpia - Canal GOAT
- 16h - Deportivo Cali x Libertad - Canal GOAT
- 20h - São Paulo x San Lorenzo - Xsports, CazéTV, SporTV, Globoplay e Canal GOAT
- 20h - Nacional x Universidad de Chile - Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
- 15h30 - Manchester United x Chelsea - Canal GOAT, ESPN2 e Disney+
Campeonato Saudita Feminino
- 14h30 - Al Ahli x Al Nassr - Canal GOAT
National Women's Soccer League
- 21h - Houston Dash x Orlando Pride - Xsports e Canal GOAT
Mundial sub-20
- 17h - Ucrânia x Paraguai - CazéTV e FIFA+
- 17h - Panamá x Coreia do Sul - FIFA+
- 20h -Egito x Chile - CazéTV e FIFA+
- 20h - Nova Zelândia x Japão - FIFA+