Jogos de hoje (03/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia traz a Fase de Liga da Champions League, a sequência da 26ª rodada do Brasileirão Série A, a Copa do Mundo Sub-20 e muito mais

Por Robert Sarmento Publicado em 03/10/2025 às 4:03
Jogadores do Coritiba abraçados após gol pela Série B
Jogadores do Coritiba abraçados após gol pela Série B - JP Pacheco/Coritiba

Os jogos de hoje (03/10/25) destaca a continuidade da 30ª rodada do Brasileirão Série B, com destaque para a partida do Coritiba contra o Botafogo-SP no Couto Pereira, no Paraná.

Além disso, o dia traz a Copa Maria Bonita. No continente europeu, a data marca a abertura de novas rodadas do Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano, Português e muito mais.

Jogos de futebol hoje (03/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação desta quarta-feira, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série B

  • 19h - Athletic x Amazonas - Disney+
  • 21h30 - Coritiba x Botafogo-SP - Disney+
  • 21h35 - CRB x Avaí - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Copa Maria Bonita

  • 15h30 - CRB x Atlético-PI - Canal GOAT

Campeonato Inglês

  • 16h - Bournemouth x Fulham - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h - Osasuna x Getafe - Disney+

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Hellas Verona x Sassuolo - Disney+

Campeonato Alemão

  • 15h30 - Hoffenheim x Colônia - Xsports, SporTV, Globoplay e OneFootball

Campeonato Português

  • 16h15 - Casa Pia x Estoril - Disney+

 

Campeonato Finlandês

  • 12h - Jaro x Haka - TV Green e OneFootball
  • 13h - HJK x Gnistan - TV Green e OneFootball

Campeonato Letão

  • 12h - Riga x Liepaja - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 16h - Wrexham x Birmingham - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

  • 15h30 - Ceuta x Eibar - Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

  • 13h30 - Fortuna Düsseldorf x Nuremberg - Rede Contínua Sports e OneFootball
  • 13h30 - Eintracht Braunschweig x Paderborn - OneFootball
  • 14h - Duisburg x Hansa Rostock - OneFootball

Campeoonato Francês (segunda divisão)

  • 15h - Le Mans x Troyes - SportyNet

Campeonato Holandês (segunda divisão)

  • 15h - Dordrecht x VVV-Venlo - Canal CaloSalvador

Campeonato Turco

  • 14h - Trabzonspor x Kayserispor - Disney+

Campeonato Egípcio

  • 14h - National Bank x Al Masry - Link Sport Club Podcast

Campeonato Mexicano

  • 22h - Necaxa x Pachuca - SportyNet

Campeonato Uruguaio

  • 16h - River Plate x Liverpool - Disney+
  • 19h - Montevideo City Torque x Miramar Misiones - Disney+

Libertadores Feminina

  • 16h - Colo-Colo x Olimpia - Canal GOAT

  • 16h - Deportivo Cali x Libertad - Canal GOAT

  • 20h - São Paulo x San Lorenzo - Xsports, CazéTV, SporTV, Globoplay e Canal GOAT

  • 20h - Nacional x Universidad de Chile - Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

  • 15h30 - Manchester United x Chelsea - Canal GOAT, ESPN2 e Disney+

Campeonato Saudita Feminino

  • 14h30 - Al Ahli x Al Nassr - Canal GOAT

National Women's Soccer League

  • 21h - Houston Dash x Orlando Pride - Xsports e Canal GOAT

 

Mundial sub-20

  • 17h - Ucrânia x Paraguai - CazéTV e FIFA+
  • 17h - Panamá x Coreia do Sul - FIFA+
  • 20h -Egito x Chile - CazéTV e FIFA+
  • 20h - Nova Zelândia x Japão - FIFA+

 

