Santa Cruz precisa de feito inédito para ser campeão da Série D 2025 contra o Barra

O Tricolor do Arruda perdeu a ida por 2 a 1 na Arena de Pernambuco e tem que reverter a vantagem contra o time catarinense fora de casa

A decisão do Brasileirão Série D 2025 está se aproximando, ocorre neste domingo (05/10), às 16h (horário de Brasília), na Arena Barra, em Itajaí, em Santa Catarina, e promete ser histórica.

Isso porque pela primeira vez garante o campeão na quinta fase da Copa do Brasil, conforme o novo calendário do futebol brasileiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo de ida, na Arena de Pernambuco, terminou com vitória do Barra-SC por 2 a 1 de virada. Com isso, garante o título se empatar. Para o Santa Cruz, só resta vencer, por um ou mais de saldo.

Data : 05 de outubro de 2025.

: 05 de outubro de 2025. Hora : 16h (horário de Brasília).



: 16h (horário de Brasília). Local : Arena Barra FC.



: Arena Barra FC. Transmissão: Metrópoles (YouTube).

Invencibilidade do Barra no mata-mata da Série D 2025

Pela diferença única, a definição da taça será nos pênaltis. Caso seja maior, reverte o placar no tempo normal. Portanto, tem que marcar gol ou gols. Uma missão que nenhum time ainda conseguiu.

O Pescador derrotou os quatros adversários que enfrenteu no mata-mata em casa sem ser vazado. A equipe passou por o Cascavel (3 x 0), Ceilândia (1 x 0), Cianorte (1 x 0), Inter de Limeira (2 x0).

Segunda fase : Barra 3 x 0 Cascavel.

: Barra 3 x 0 Cascavel. Oitavas de final : Barra 1 x 0 Ceilândia.

: Barra 1 x 0 Ceilândia. Quartas de final : Barra 1 x 0 Cianorte.

: Barra 1 x 0 Cianorte. Semifinal: Barra 2 x 0 Inter de Limeira.

A última vez que balaçaram as redes do time azul e branco foi justamente na última derrota. No dia 27 de julho, na 14ª rodada da Primeira Fase da Quarta Divisão, perdeu por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas.



Conheça a Arena Barra FC:

O estádio, que fica localizada às margens da BR-101, entre Itajaí e Balneário Camboriú, no bairro Canhanduba, faz parte do complexo esportivo do clube. As obras começaram em maio de 2022.

Arena Barra FC, em Itajaí, em Santa Catarina - Divulgação/Barra

Com capacidade para 5,5 mil pessoas, a estrutura inclui uma arquibancada principal coberta com 5 mil assentos para a torcida local e uma arquibancada descoberta com 500 lugares para visitantes.

Além disso, conta leitores digitais para ingressos, câmeras de monitoramento, leitores faciais, oito camarotes e sala para o uso do árbitro de vídeo (VAR). Todo o local foi inaugurado neste ano.