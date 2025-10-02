Transmissão Fortaleza x São Paulo ao vivo online grátis! Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão do Pici segue na luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor Paulista para encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Leão do Pice vive uma recuperação sob o comando do treinador Palermo. A equipe vem de vitória sobre o Sport e soma duas vitórias em três partidas desde a chegada do argentino.

Já o Tricolor Paulista atravessa o pior momento na temporada. Os comandados de Hernán Crespo acumulam quatro derrotas consecutivas (duas no Brasileirão e duas na Libertadores).

Torcedores do Fortaleza na Arena Castelão - Mateus Lotif/Fortaleza

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo.

Escalação do São Paulo: Rafael; Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro : Anderson Daronco (RS).

: Anderson Daronco (RS). Assistente 1 : Michael Stanislau (RS).



: Michael Stanislau (RS). Assistente 2 : Tiago Augusto Kappes Diel (RS).



: Tiago Augusto Kappes Diel (RS). Quarto Árbitro : Bruno Mota Correia (RJ).

: Bruno Mota Correia (RJ). VAR: Wagner Reway (SC).

Fortaleza x São Paulo ao vivo online grátis

O embate tem transmissão ao vivo do Premiere, com retransmissão no Globoplay, além de opções da Cazé TV e na Record TV. No entanto, só os dois últimos canais exibem grátis.

Como assistir Fortaleza x São Paulo ao vivo grátis?

Acompanhe no Cazé TV , pelo YouTube ( veja aqui ). Não precisa ser inscrito;

, pelo YouTube ( ). Não precisa ser inscrito; ou na Record, pelo site do Playplus ou app (veja aqui), com inscrição gratuita.

Vídeo: resultado de Fortaleza x São Paulo em tempo real

Os torcedores que não puderem assistir à partida podem acompanhar o tempo real do jogo em áudio. Isso porque os direitos de imagens pertencem ao Premiere, a Cazé TV e Record.