Transmissão Fortaleza x São Paulo ao vivo online grátis! Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Leão do Pici segue na luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor Paulista para encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas
Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Leão do Pice vive uma recuperação sob o comando do treinador Palermo. A equipe vem de vitória sobre o Sport e soma duas vitórias em três partidas desde a chegada do argentino.
Leia também: veja as principais mudanças no novo calendário da CBF
Já o Tricolor Paulista atravessa o pior momento na temporada. Os comandados de Hernán Crespo acumulam quatro derrotas consecutivas (duas no Brasileirão e duas na Libertadores).
Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Gastón Ávila, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo.
Escalação do São Paulo: Rafael; Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
- Árbitro: Anderson Daronco (RS).
- Assistente 1: Michael Stanislau (RS).
- Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS).
- Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).
- VAR: Wagner Reway (SC).
Fortaleza x São Paulo ao vivo online grátis
O embate tem transmissão ao vivo do Premiere, com retransmissão no Globoplay, além de opções da Cazé TV e na Record TV. No entanto, só os dois últimos canais exibem grátis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como assistir Fortaleza x São Paulo ao vivo grátis?
- Acompanhe no Cazé TV, pelo YouTube (veja aqui). Não precisa ser inscrito;
- ou na Record, pelo site do Playplus ou app (veja aqui), com inscrição gratuita.
Vídeo: resultado de Fortaleza x São Paulo em tempo real
Os torcedores que não puderem assistir à partida podem acompanhar o tempo real do jogo em áudio. Isso porque os direitos de imagens pertencem ao Premiere, a Cazé TV e Record.