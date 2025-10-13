fechar
Fortaleza x Vasco: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série A 2025

Os time vêm de triunfo, mas em situações diferentes. O Leão do Pici tenta se aproximar do primeiro time fora do Z4 e o Cruzmaltino do G6

Por Robert Sarmento Publicado em 13/10/2025 às 14:47 | Atualizado em 13/10/2025 às 14:47
Vegetti celebra gol do Vasco contra o Fortaleza com Coutinho
Vegetti celebra gol do Vasco contra o Fortaleza com Coutinho - Matheus Lima/Vasco

Fortaleza e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Será o 24º jogo oficial entre os times! O retrospecto registra 10 triunfos do Gigante da Colina, 05 do Tricolor e 08 empates. No 1° turno, os cariocas ganharam por 3 a 0 em São Januário.

O Leão do Pici segue lutando para deixar a zona de rebaixamento, mas chega embalado após conquistar um importante um triunfo contra o Juventude fora de casa em confronto direto.

O Cruzmaltino também vem de três pontos fundamentais, mas diante do Vitória. Com isso, conseguiu se afastar do Z4, aparece na 11ª colocação com 33 pontos e mira a parte de cima.

Classificação da Série A 2025:

  • 11° Vasco da Gama - 33 pontos
  • 18° Fortaleza - 24 pontos

Retrospecto Vasco x Fortaleza:

  • 08 empates
  • 05 vitórias do Fortaleza
  • 10 vitórias do Vasco da Gama

Prováveis escalações de Fortaleza x Vasco

Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila, Lucas Sasha, Rossetto, Pochetinno, Breno Lopes, José Herrera e Lucero. Técnico: Martín Palermo.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Matheus Lima/Vasco
Pablo Vegetti comemora gol em Vasco x Fortaleza - Matheus Lima/Vasco

Onde assistir Fortaleza x Vasco ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará (televisão aberta), e do Premiere (pay-per-view), com retransmissão no Globoplay (streaming).

Ficha técnica - Fortaleza x Vasco

  • Competição: 28ª rodada - Brasileirão Série A 2025:
  • Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
  • Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere e Globoplay.

