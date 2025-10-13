Fortaleza x Vasco: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os time vêm de triunfo, mas em situações diferentes. O Leão do Pici tenta se aproximar do primeiro time fora do Z4 e o Cruzmaltino do G6

Fortaleza e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Será o 24º jogo oficial entre os times! O retrospecto registra 10 triunfos do Gigante da Colina, 05 do Tricolor e 08 empates. No 1° turno, os cariocas ganharam por 3 a 0 em São Januário.

O Leão do Pici segue lutando para deixar a zona de rebaixamento, mas chega embalado após conquistar um importante um triunfo contra o Juventude fora de casa em confronto direto.

O Cruzmaltino também vem de três pontos fundamentais, mas diante do Vitória. Com isso, conseguiu se afastar do Z4, aparece na 11ª colocação com 33 pontos e mira a parte de cima.

Classificação da Série A 2025:



11° Vasco da Gama - 33 pontos

18° Fortaleza - 24 pontos

Retrospecto Vasco x Fortaleza:

08 empates

05 vitórias do Fortaleza

10 vitórias do Vasco da Gama

Prováveis escalações de Fortaleza x Vasco

Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila, Lucas Sasha, Rossetto, Pochetinno, Breno Lopes, José Herrera e Lucero. Técnico: Martín Palermo.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Pablo Vegetti comemora gol em Vasco x Fortaleza - Matheus Lima/Vasco

Onde assistir Fortaleza x Vasco ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará (televisão aberta), e do Premiere (pay-per-view), com retransmissão no Globoplay (streaming).

Ficha técnica - Fortaleza x Vasco