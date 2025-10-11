Transmissão Palmeiras x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Verdão pode assumir a liderança isolada na disputa com Flamengo e Cruzeiro, enquanto o Jaconero tenta escapar da zona de rebaixamento

Neste sábado (11/10), tem jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Juventude jogam a partir das 19h (horário de Brasília).

O confronto seria em junho, mas precisou ser adiado por causa da participação do clube paulista no Mundial de Clubes. Na competição, o alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Chelsea.

A equipe de Abel Ferreira pode chegar aos 58 pontos e abrir três de vantagem para o Flamengo em relação à disputa pelo título. Já o Jaconero vive situação delicada, pois ocupa a 19ª colocação.

1° Palmeiras - 55 pontos

19° Juventude - 23 pontos



Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Transmissão Palmeiras x Juventude ao vivo online

O duelo tem transmissão do SporTV (televisão por assinatura) e Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. Na internet, os torcedores assistem no Globoplay. No entanto, somente para assinantes.

Confira como assistir no Globoplay?