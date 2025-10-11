Transmissão Palmeiras x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
O Verdão pode assumir a liderança isolada na disputa com Flamengo e Cruzeiro, enquanto o Jaconero tenta escapar da zona de rebaixamento
Neste sábado (11/10), tem jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Juventude jogam a partir das 19h (horário de Brasília).
O confronto seria em junho, mas precisou ser adiado por causa da participação do clube paulista no Mundial de Clubes. Na competição, o alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Chelsea.
A equipe de Abel Ferreira pode chegar aos 58 pontos e abrir três de vantagem para o Flamengo em relação à disputa pelo título. Já o Jaconero vive situação delicada, pois ocupa a 19ª colocação.
- 1° Palmeiras - 55 pontos
- 19° Juventude - 23 pontos
Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.
Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Transmissão Palmeiras x Juventude ao vivo online
O duelo tem transmissão do SporTV (televisão por assinatura) e Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. Na internet, os torcedores assistem no Globoplay. No entanto, somente para assinantes.
Confira como assistir no Globoplay?
- Acesse o Globoplay pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta Globo ou assine um dos planos disponíveis.
- Se já for assinante do Premiere ou SporTV, basta vincular seu pacote ao Globoplay.
- Procure o jogo na aba de transmissões ao vivo e acompanhe em tempo real.