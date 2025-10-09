Palmeiras x Juventude: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Verdão tem a oportunidade de abrir vantagem para Flamengo e Cruzeiro, em partida atrasada, enquanto o Jaconero tenta escapar do rebaixamento

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11/10), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

A partida foi adiada em junho, por causa da disputa do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA. Na ocasião, o clube alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Chelsea, ao perder por 2 a 1.

Situação do Palmeiras e do Juventude no Brasileirão

O time paulista chega embalado após a virada no clássico por 3 a 2 sobre o São Paulo. Com esse resultado, os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 55 pontos e assumiram a liderença.

A vantagem para o Flamengo é em relação ao número de vitórias (17 contra 16). Já o Jaconero vive situação delicada, pois ocupa a 19ª colocação na classificação geral, tendo 23 pontos.

G4 do Campeonato Brasileiro:

1° Palmeiras - 55 pontos

2° Flamengo - 55 pontos

3° Cruzeiro - 52 pontos

4° Mirassol - 46 pontos

Zona de rebaixamento:

17° Vitória - 25 pontos



18° Fortaleza - 24 pontos



19° Juventude - 23 pontos



20° Sport - 16 pontos

Prováveis escalações de Palmeiras x Juventude

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

Leia Também Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Flaco López celebra gol de Sosa pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Onde assistir Palmeiras x Juventude ao vivo?

O duelo tem transmissão ao vivo do SporTV (televisão por assinatura) e Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. Na internet, os torcedores assistem no Globoplay. Todos mediante assinatura.

Confira como assistir online: