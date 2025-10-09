Palmeiras x Juventude: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série A 2025
O Verdão tem a oportunidade de abrir vantagem para Flamengo e Cruzeiro, em partida atrasada, enquanto o Jaconero tenta escapar do rebaixamento
Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11/10), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
A partida foi adiada em junho, por causa da disputa do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA. Na ocasião, o clube alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Chelsea, ao perder por 2 a 1.
Situação do Palmeiras e do Juventude no Brasileirão
O time paulista chega embalado após a virada no clássico por 3 a 2 sobre o São Paulo. Com esse resultado, os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 55 pontos e assumiram a liderença.
A vantagem para o Flamengo é em relação ao número de vitórias (17 contra 16). Já o Jaconero vive situação delicada, pois ocupa a 19ª colocação na classificação geral, tendo 23 pontos.
G4 do Campeonato Brasileiro:
- 1° Palmeiras - 55 pontos
- 2° Flamengo - 55 pontos
- 3° Cruzeiro - 52 pontos
- 4° Mirassol - 46 pontos
Zona de rebaixamento:
- 17° Vitória - 25 pontos
- 18° Fortaleza - 24 pontos
- 19° Juventude - 23 pontos
- 20° Sport - 16 pontos
Prováveis escalações de Palmeiras x Juventude
Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.
Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Onde assistir Palmeiras x Juventude ao vivo?
O duelo tem transmissão ao vivo do SporTV (televisão por assinatura) e Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. Na internet, os torcedores assistem no Globoplay. Todos mediante assinatura.
