Palmeiras x Juventude: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série A 2025

O Verdão tem a oportunidade de abrir vantagem para Flamengo e Cruzeiro, em partida atrasada, enquanto o Jaconero tenta escapar do rebaixamento

Por Robert Sarmento Publicado em 09/10/2025 às 11:42
Vitor Roque mostra tatuagem que fez para a mãe
Vitor Roque mostra tatuagem que fez para a mãe - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11/10), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

A partida foi adiada em junho, por causa da disputa do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA. Na ocasião, o clube alviverde foi eliminado nas quartas de final pelo Chelsea, ao perder por 2 a 1.

Situação do Palmeiras e do Juventude no Brasileirão

O time paulista chega embalado após a virada no clássico por 3 a 2 sobre o São Paulo. Com esse resultado, os comandados de Abel Ferreira chegaram aos 55 pontos e assumiram a liderença.

A vantagem para o Flamengo é em relação ao número de vitórias (17 contra 16). Já o Jaconero vive situação delicada, pois ocupa a 19ª colocação na classificação geral, tendo 23 pontos.

G4 do Campeonato Brasileiro:

  • 1° Palmeiras - 55 pontos
  • 2° Flamengo - 55 pontos
  • 3° Cruzeiro - 52 pontos
  • 4° Mirassol - 46 pontos

Zona de rebaixamento:

  • 17° Vitória - 25 pontos
  • 18° Fortaleza - 24 pontos
  • 19° Juventude - 23 pontos
  • 20° Sport - 16 pontos

Prováveis escalações de Palmeiras x Juventude

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Cesar Greco/Palmeiras
Flaco López celebra gol de Sosa pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Onde assistir Palmeiras x Juventude ao vivo?

O duelo tem transmissão ao vivo do SporTV (televisão por assinatura) e Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil. Na internet, os torcedores assistem no Globoplay. Todos mediante assinatura.

Confira como assistir online:

  • Acesse o Globoplay pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • Faça login com sua conta Globo ou assine um dos planos disponíveis.
  • Se já for assinante do Premiere ou SporTV, basta vincular seu pacote ao Globoplay.
  • Procure o jogo na aba de transmissões ao vivo e acompanhe em tempo real.

