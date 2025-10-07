fechar
Se o Brasileirão acabasse hoje, quem estaria classificado para a Libertadores? Confira

Vagas brasileiras para a competição continental ainda não estão totalmente definidas devido às disputas da própria competição, além da Copa do Brasil

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/10/2025 às 13:25
Taça do Brasileirão Série A - Reprodução/ CBF

Campeonato Brasileiro 2025 segue acirrado, mas já podemos imaginar como estaria o cenário da próxima edição da Libertadores, caso a competição nacional fosse encerrada hoje.

De acordo com o regulamento atual, o Brasil tem direito a seis vagas diretas na fase de grupos da Libertadores e duas vagas na fase preliminar, distribuídas entre os outros melhores clubes da Série A, além dos campeões da Copa do Brasil e da própria Libertadores.

Quem estaria classificado para a Libertadores?

Atualmente, os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são os seguintes clubes: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia.

Fluminense e São Paulo estariam classificados para a Pré-Libertadores. Porém, o clube carioca pode se classificar diretamente para a competição, caso vença a Copa do Brasil.

Flamengo e Palmeiras seguem vivos na Libertadores. Portanto, caso um desses times vença a competição, o Brasil ganharia uma nova vaga no torneio. O Fluminense se classificaria diretamente para a fase de grupos, enquanto o Red Bull Bragantino disputaria a Pré-Libertadores.

Já em relação à Copa do Brasil, apenas o Cruzeiro é um dos semifinalistas da competição que estaria garantido à Libertadores, além do Fluminense, que estaria na fase preliminar. Alterações na lista de classificados seriam realizadas caso o título vá para um desses grupos.

Os outros semifinalistas, Corinthians e Vasco, estão fora das posições de vagas para a Libertadores. Portanto, nenhuma mudança precisaria ser realizada. Situação semelhante à do Atlético-MG, que ainda briga pelo título da Copa Sul-Americana.

