Sport | Notícia

Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente

Depois do 1 a 1 com a Raposa no Mineirão, o Leão vê suas chances de permanecer na Série A despencarem para 2,7%, segundo projeções da UFMG

Por Robert Sarmento Publicado em 06/10/2025 às 10:01 | Atualizado em 06/10/2025 às 10:04
Derik Lacerda marcou o gol contra o Cruzeiro
Derik Lacerda marcou o gol contra o Cruzeiro - Paulo Paiva/Sport

O Sport segue em situação crítica no Brasileirão. O empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no domingo (05/10), no Mineirão, pela 27ª rodada, fez o Leão atingir 97,3% de chances de rebaixamento.

O placar fora de casa poderia ser considerado positivo em outro contexto, mas o momento é desesperador. A equipe permanece na lanterna e vê a permanência na elite cada vez mais distante.

Em coletiva de imprensa, o técnico Daniel Paulista valorizou o desempenho dos jogadores. "A imagem que fica é positiva, de confiança e esperança para o próximo jogo contra o Atlético-MG", afirmou.

Luta quase impossível do Sport pela permanência

A matemática é cruel: apenas 2,7% de possibilidade de escapar da Série B de 2026. As projeções são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

  • 1° Sport - 97,3 %
  • 2° Juventude - 81,3%
  • 3° Vitória - 77,6
  • 4° Fortaleza - 71,5
  • 5° Santos - 30,1%

Na mais recente atualização, o Rubro-negro aparece como o time com maior probabilidade de queda, à frente de Fortaleza, Vitória e Juventude - todos dentro do Z4 da competição nacional.

Como tem dois jogos a menos (além do Galo, enfrenta o Flamengo), ainda restam 13 rodadas para o clube da Ilha do Retiro tentar reverter toda a situação. No entantoo, o desafio é enorme.

Isso porque precisa de uma campanha quase que perfeita, ou seja, de quem está no G4. Com 16 pontos, a média da pontuação atual para ficar na Primeira Divisão é de 46 pontos (0,198%).

  • 50 pontos - 0.000
  • 49 pontos - 0.000
  • 48 pontos - 0.002
  • 47 pontos - 0.025
  • 46 pontos - 0.198
  • 45 pontos - 1.119

Situação do Sport após a 27ª rodada da Série A 2025:

  • Colocação: 20º lugar.
  • Pontuação: 16 pontos.
  • Chances de rebaixamento: 97,3%.
  • Chances de permanência: 2,7%.
  • Último resultado: Cruzeiro 1x1 Sport (Mineirão).

Reprodução/ Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Reprodução/ Sport

