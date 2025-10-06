Sport critica arbitragem do empate com o Cruzeiro na Série A 2025; veja todos os lances polêmicos questionados
A diretoria questiona atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes e cobra por "arbitragem justa, isenta e responsável" no futebol brasileiro
O Sport publicou uma nota oficial na manhã desta segunda-feira (06/10) criticando a arbitragem do confronto diante do Cruzeiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.
A partida, válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A 2025, terminou empatada em 1 a 1. O Rubro-negro afirma que a atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes influenciou no placar.
"A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo", destaca trecho do pronunciamento publicado nas redes sociais. Abaixo, veja os dois lances!
Vídeo: Lances polêmicos apontados pelo Sport
O Leão da Ilha do Retiro detalhou dois lances que considera decisivos e que ocorreram no segundo tempo. A equipe pernambucana chegou aos 16 pontos e segue em 20° lugar no torneio nacional.
"O clube seguirá lutando com seriedade, dedicação e espírito esportivo dentro de campo, mas não se calará diante de injustiças que comprometem a credibilidade da competição" afirma a nota.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 1. 19 minutos: Um contra-ataque foi interrompido pelo árbitro, que marcou falta a favor do Cruzeiro. O clube classificou a infração como “inexistente”, afirmando que Hyoran seguia para o gol.
- 2. 23 minutos: Durante escanteio, o zagueiro Ramon Menezes foi derrubado na área por um defensor cruzeirense, mas o árbitro não assinalou o pênalti, considerado pelo clube como “evidente”.
Nota do Sport na íntegra:
Nota Oficial – Arbitragem em Cruzeiro 1x1 Sport
O Sport Club do Recife vem, mais uma vez, manifestar sua indignação diante dos graves equívocos de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (05), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.
A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes, sendo duas delas capitais para o desenrolar da partida.
Aos 19 minutos do segundo tempo, o árbitro interrompeu um contra-ataque claro do Sport, no qual Hyoran seguiria livre em direção ao gol adversário marcando uma falta inexistente. Já aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, deixou de assinalar um pênalti evidente sobre o zagueiro Ramon.
O Sport Club do Recife reforça seu apelo por uma arbitragem justa, isenta e responsável, que valorize o espetáculo e respeite o trabalho de atletas, comissões técnicas e torcedores. É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas.
O clube seguirá lutando com seriedade, dedicação e espírito esportivo dentro de campo, mas não se calará diante de injustiças que comprometem a credibilidade da competição e o respeito às instituições envolvidas no futebol brasileiro.