Brasileirão Série A 2025: veja os jogos da 27ª rodada, datas, horários e onde assistir ao vivo
Dos 10 confrontos marcados pela Confederação Brasileira de Futebol, destaque para o Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras; saiba detalhes
O Brasileirão Série A 2025 entra em sua 27ª rodada com confrontos diretos na briga pelo título, pela vaga na Libertadores e também contra o rebaixamento para a Segunda Divisão.
As partidas prometem grandes emoções, que serão transmitidas na televisão aberta, fechada, YouTube e em serviços de streaming. Obviamente, os resultados mexem bastante na tabela.
O clássico entre São Paulo e Palmeiras influencia diretamente a corrida pelo título, enquanto Flamengo e Cruzeiro querem voltar a vencer depois de empatarem entre si na rodada anterior.
Na parte de baixo, Santos, Vitória, Fortaleza e Sport entra em campo na luta contra o Z4. A cada duelo, a disputa fica mais emocionante. Abaixo, veja as datas, os horários e onde assistir:
Jogos da 26ª rodada do Brasileirão Série A 2025
Sábado, 04 de outubro
- 18h30 – Fluminense x Atlético-MG – Record, CazéTV, Premiere e Globoplay
- 18h30 – RB Bragantino x Grêmio – Premiere e Globoplay
- 18h30 – Internacional x Botafogo – Premiere e Globoplay
- 21h00 – Corinthians x Mirassol – SporTV, Premiere e Globoplay
Domingo, 05 de outubro
- 16h00 – São Paulo x Palmeiras – TV Globo, GeTV, Premiere e Globoplay
- 16h00 – Vasco x Vitória – TV Globo, Premiere e Globoplay
- 18h30 – Bahia x Flamengo – Premiere e Globoplay
- 18h30 – Juventude x Fortaleza – Premiere e Globoplay
- 20h30 – Cruzeiro x Sport – SporTV, Premiere e Globoplay
- 20h30 – Ceará x Santos – Amazon Prime Video
Vídeo: Sport vai conseguir escapar do rebaixamento para Série B 2026?