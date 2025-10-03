fechar
Brasileirão Série A 2025: veja os jogos da 27ª rodada, datas, horários e onde assistir ao vivo

Dos 10 confrontos marcados pela Confederação Brasileira de Futebol, destaque para o Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras; saiba detalhes

Por Robert Sarmento Publicado em 03/10/2025 às 10:26 | Atualizado em 03/10/2025 às 10:28
Flaco López e Vitor Roque celebram gol pelo Palmeiras
Flaco López e Vitor Roque celebram gol pelo Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

O Brasileirão Série A 2025 entra em sua 27ª rodada com confrontos diretos na briga pelo título, pela vaga na Libertadores e também contra o rebaixamento para a Segunda Divisão.

As partidas prometem grandes emoções, que serão transmitidas na televisão aberta, fechada, YouTube e em serviços de streaming. Obviamente, os resultados mexem bastante na tabela.

O clássico entre São Paulo e Palmeiras influencia diretamente a corrida pelo título, enquanto Flamengo e Cruzeiro querem voltar a vencer depois de empatarem entre si na rodada anterior.

Instagram/Brasileirão
Resultados da 26ª rodada da Série A 2025 - Instagram/Brasileirão

Na parte de baixo, Santos, Vitória, Fortaleza e Sport entra em campo  na luta contra o Z4. A cada duelo, a disputa fica mais emocionante. Abaixo, veja as datas, os horários e onde assistir:

Jogos da 26ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Sábado, 04 de outubro

  • 18h30 – Fluminense x Atlético-MGRecord, CazéTV, Premiere e Globoplay
  • 18h30 – RB Bragantino x GrêmioPremiere e Globoplay
  • 18h30 – Internacional x BotafogoPremiere e Globoplay
  • 21h00 – Corinthians x MirassolSporTV, Premiere e Globoplay

Domingo, 05 de outubro

  • 16h00 – São Paulo x PalmeirasTV Globo, GeTV, Premiere e Globoplay
  • 16h00 – Vasco x VitóriaTV Globo, Premiere e Globoplay
  • 18h30 – Bahia x FlamengoPremiere e Globoplay
  • 18h30 – Juventude x FortalezaPremiere e Globoplay
  • 20h30 – Cruzeiro x SportSporTV, Premiere e Globoplay
  • 20h30 – Ceará x SantosAmazon Prime Video

Vídeo: Sport vai conseguir escapar do rebaixamento para Série B 2026?

