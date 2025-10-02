Classificação da Série A 2025 atualizada: veja como está a tabela após a 26ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flamengo e Cruzeiro, líder e terceiro colocado, se enfrentam na disputa do título. Na zona de rebaixamento, seguem três times nordestinos

O 2° turno do Brasileirão Série A 2025 segue a todo vapor! Na noite desta quinta-feira (02/10), por exemplo, tem um jogo com interferência direta para saber quem será o campeão ao final.

No Maracanã, às 20h30 (de Brasília), Flamengo e Cruzeiro se enfrentam. O Mengão é o atual líder da competição com 54 pontos. Quatros pontos atrás, a Raposa está na terceira colocação.

Até então, só Palmeiras e Botafogo venceram na 26ª rodada. O Verdão ganhou do Vasco da Gama por 3 a 0 e o Botafogo fez 2 a 1 no Bahia. As outras cinco partidas terminaram empatadas.

O dia traz o duelo nordestino entre Vitória x Ceará, no Barradão, às 19h (de Brasília), e o encontro de tricolores na Arena Castelão entre Fortaleza x São Paulo, às 19h (de Brasília).

Bruno Henrique beija escudo do Flamengo - Reprodução/Instagram/Flamengo

Classificação do Brasileirão Série A 2025: 26ª rodada

1º Flamengo - 54 pontos

2º Palmeiras - 52 pontos

3º Cruzeiro - 50 pontos

4º Botafogo - 43 pontos

5º Mirassol - 43 pontos

6º Bahia - 40 pontos

7º Fluminense - 35 pontos

8º São Paulo - 35 pontos

9º Red Bull Bragantino - 33 pontos

10º Grêmio - 33 pontos

11º Ceará - 31 pontos

12º Vasco da Gama - 30 pontos Ceará - 22 pontos

13º Corinthians - 30 pontos

14º Atlético-MG - 29 pontosSantos - 21 pontos

15º Internacional - 29 pontos

16º Santos - 28 pontos

17º Juventude - 23 pontos

18º Vitória - 22 pontos

19º Fortaleza - 21 pontos

20º Sport - 15 pontos



Resultados do Brasileirão Série A 2025: 26ª rodada

Terça-feira, 30 de setembro

Atlético-MG 0 x 0 Juventude

Quarta-feira, 01 de outubro

Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama

Mirassol 1 x 1 Red Bull Bragantino

Sport 2 x 2 Fluminense

Internacional 1 x 1 Corinthians

Santos 1 x 1 Grêmio

Botafogo 2 x 1 Bahia

Quinta-feira, 02 de outubro

19h - Vitória x Ceará

19h30 - Fortaleza x São Paulo