Classificação da Série A 2025 atualizada: veja como está a tabela após a 26ª rodada
Flamengo e Cruzeiro, líder e terceiro colocado, se enfrentam na disputa do título. Na zona de rebaixamento, seguem três times nordestinos
O 2° turno do Brasileirão Série A 2025 segue a todo vapor! Na noite desta quinta-feira (02/10), por exemplo, tem um jogo com interferência direta para saber quem será o campeão ao final.
No Maracanã, às 20h30 (de Brasília), Flamengo e Cruzeiro se enfrentam. O Mengão é o atual líder da competição com 54 pontos. Quatros pontos atrás, a Raposa está na terceira colocação.
Até então, só Palmeiras e Botafogo venceram na 26ª rodada. O Verdão ganhou do Vasco da Gama por 3 a 0 e o Botafogo fez 2 a 1 no Bahia. As outras cinco partidas terminaram empatadas.
O dia traz o duelo nordestino entre Vitória x Ceará, no Barradão, às 19h (de Brasília), e o encontro de tricolores na Arena Castelão entre Fortaleza x São Paulo, às 19h (de Brasília).
Classificação do Brasileirão Série A 2025: 26ª rodada
- 1º Flamengo - 54 pontos
- 2º Palmeiras - 52 pontos
- 3º Cruzeiro - 50 pontos
- 4º Botafogo - 43 pontos
- 5º Mirassol - 43 pontos
- 6º Bahia - 40 pontos
- 7º Fluminense - 35 pontos
- 8º São Paulo - 35 pontos
- 9º Red Bull Bragantino - 33 pontos
- 10º Grêmio - 33 pontos
- 11º Ceará - 31 pontos
- 12º Vasco da Gama - 30 pontos
- 13º Corinthians - 30 pontos
- 14º Atlético-MG - 29 pontos
- 15º Internacional - 29 pontos
- 16º Santos - 28 pontos
- 17º Juventude - 23 pontos
- 18º Vitória - 22 pontos
- 19º Fortaleza - 21 pontos
- 20º Sport - 15 pontos
Resultados do Brasileirão Série A 2025: 26ª rodada
Terça-feira, 30 de setembro
- Atlético-MG 0 x 0 Juventude
Quarta-feira, 01 de outubro
- Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama
- Mirassol 1 x 1 Red Bull Bragantino
- Sport 2 x 2 Fluminense
- Internacional 1 x 1 Corinthians
- Santos 1 x 1 Grêmio
- Botafogo 2 x 1 Bahia
Quinta-feira, 02 de outubro
- 19h - Vitória x Ceará
- 19h30 - Fortaleza x São Paulo
- 20h30 - Flamengo x Cruzeiro