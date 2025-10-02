fechar
Classificação da Série A 2025 atualizada: veja como está a tabela após a 26ª rodada

Flamengo e Cruzeiro, líder e terceiro colocado, se enfrentam na disputa do título. Na zona de rebaixamento, seguem três times nordestinos

Por Robert Sarmento Publicado em 02/10/2025 às 14:15 | Atualizado em 02/10/2025 às 14:21
Rossi goleiro titular do Flamengo na temporada 2025
Rossi goleiro titular do Flamengo na temporada 2025 - Instagram/Flamengo

O 2° turno do Brasileirão Série A 2025 segue a todo vapor! Na noite desta quinta-feira (02/10), por exemplo, tem um jogo com interferência direta para saber quem será o campeão ao final.

No Maracanã, às 20h30 (de Brasília), Flamengo e Cruzeiro se enfrentam. O Mengão é o atual líder da competição com 54 pontos. Quatros pontos atrás, a Raposa está na terceira colocação.

Até então, só Palmeiras e Botafogo venceram na 26ª rodada. O Verdão ganhou do Vasco da Gama por 3 a 0 e o Botafogo fez 2 a 1 no Bahia. As outras cinco partidas terminaram empatadas.

Leia também: Brasileirão 2026 comeca em janeiro; CBF anuncia calendário

O dia traz o duelo nordestino entre Vitória x Ceará, no Barradão, às 19h (de Brasília), e o encontro de tricolores na Arena Castelão entre Fortaleza x São Paulo, às 19h (de Brasília).

Reprodução/Instagram/Flamengo
Bruno Henrique beija escudo do Flamengo - Reprodução/Instagram/Flamengo

Classificação do Brasileirão Série A 2025: 26ª rodada

  • 1º Flamengo - 54 pontos
  • 2º Palmeiras - 52 pontos
  • 3º Cruzeiro - 50 pontos
  • 4º Botafogo - 43 pontos
  • 5º Mirassol - 43 pontos
  • 6º Bahia - 40 pontos
  • 7º Fluminense - 35 pontos
  • 8º São Paulo - 35 pontos
  • 9º Red Bull Bragantino - 33 pontos
  • 10º Grêmio - 33 pontos
  • 11º Ceará - 31 pontos
  • 12º Vasco da Gama - 30 pontos
  • 13º Corinthians - 30 pontos
  • 14º Atlético-MG - 29 pontos
  • 15º Internacional - 29 pontos
  • 16º Santos - 28 pontos
  • 17º Juventude - 23 pontos
  • 18º Vitória - 22 pontos
  • 19º Fortaleza - 21 pontos
  • 20º Sport - 15 pontos

Resultados do Brasileirão Série A 2025: 26ª rodada

Terça-feira, 30 de setembro

  • Atlético-MG 0 x 0 Juventude

Quarta-feira, 01 de outubro

  • Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama
  • Mirassol 1 x 1 Red Bull Bragantino
  • Sport 2 x 2 Fluminense
  • Internacional 1 x 1 Corinthians 
  • Santos 1 x 1 Grêmio
  • Botafogo 2 x 1 Bahia

Quinta-feira, 02 de outubro

  • 19h - Vitória x Ceará

  • 19h30 - Fortaleza x São Paulo

  • 20h30 - Flamengo x Cruzeiro

