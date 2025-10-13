fechar
Onde assistir | Notícia

Santos x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico pela Série A 2025

Sem contar com Neymar, o Peixe tenta aumentar a vantagem para os times da zona de rebaixamento. Já o Timão quer diminuir a distância do G6

Por Robert Sarmento Publicado em 13/10/2025 às 11:24 | Atualizado em 13/10/2025 às 14:37
Zé Roberto e Yuri Alberto disputam a bola em Santos x Corinthians
Zé Roberto e Yuri Alberto disputam a bola em Santos x Corinthians - Raul Baretta/Santos

Clássico na Vila! Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão da Série A 2025.

Situação de Santos e Corinthians no Brasileirão

O Peixe vive momento ruim na competição, pois vem de três jogos sem vitória. Na última partida, perdeu por 3 a 0 para o Ceará. Com isso, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Timão vinha do mesmo jejum, mas derrotou o Mirassol na rodada anterior. Apesar do triunfo, faz uma campanha irrgular e ocupa apenas o meio da classificação geral, longo do G6 e G4.

G4 do Campeonato Brasileiro:

  • 1° Palmeiras - 58 pontos
  • 2° Flamengo - 55 pontos
  • 3° Cruzeiro - 52 pontos
  • 4° Mirassol - 46 pontos
  • 12° Corinthians - 33 pontos

Zona de rebaixamento:

  • 16° Santos - 28 pontos
  • 17° Vitória - 25 pontos
  • 18° Fortaleza - 24 pontos
  • 19° Juventude - 23 pontos
  • 20° Sport - 16 pontos

 

Prováveis escalações de Santos x Corinthians

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Pablo Vojvoda.

Escalação do Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Raul Baretta/Santos
Jogadores de Santos e Corinthians em disputa de bola - Raul Baretta/Santos

Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta) e do Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil, com retransmissão do sinal através do Globoplay (streaming).

Como assistir Santos x Corinthians online:

  • 1. Acesse o Globoplay pelo celular, tablet, computador ou Smart TV.
  • 2. Faça login na sua conta gratuita da Globo ou assine um dos pacotes do Premiere.
  • 3. Vá até a aba “Agora na TV” e o clássico e assista ao ao vivo com imagens.

Ficha técnica — Santos x Corinthians

28ª rodada - Brasileirão Série A 2025:

  • Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).
  • Competição
  • Transmissão: TV Globo, Premiere e Globoplay.

