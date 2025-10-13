Santos x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico pela Série A 2025
Sem contar com Neymar, o Peixe tenta aumentar a vantagem para os times da zona de rebaixamento. Já o Timão quer diminuir a distância do G6
Clássico na Vila! Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão da Série A 2025.
Situação de Santos e Corinthians no Brasileirão
O Peixe vive momento ruim na competição, pois vem de três jogos sem vitória. Na última partida, perdeu por 3 a 0 para o Ceará. Com isso, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
O Timão vinha do mesmo jejum, mas derrotou o Mirassol na rodada anterior. Apesar do triunfo, faz uma campanha irrgular e ocupa apenas o meio da classificação geral, longo do G6 e G4.
G4 do Campeonato Brasileiro:
- 1° Palmeiras - 58 pontos
- 2° Flamengo - 55 pontos
- 3° Cruzeiro - 52 pontos
- 4° Mirassol - 46 pontos
- 12° Corinthians - 33 pontos
Zona de rebaixamento:
- 16° Santos - 28 pontos
- 17° Vitória - 25 pontos
- 18° Fortaleza - 24 pontos
- 19° Juventude - 23 pontos
- 20° Sport - 16 pontos
Prováveis escalações de Santos x Corinthians
Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Pablo Vojvoda.
Escalação do Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Onde assistir Santos x Corinthians ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta) e do Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil, com retransmissão do sinal através do Globoplay (streaming).
Como assistir Santos x Corinthians online:
- 1. Acesse o Globoplay pelo celular, tablet, computador ou Smart TV.
- 2. Faça login na sua conta gratuita da Globo ou assine um dos pacotes do Premiere.
- 3. Vá até a aba “Agora na TV” e o clássico e assista ao ao vivo com imagens.
Ficha técnica — Santos x Corinthians
28ª rodada - Brasileirão Série A 2025:
- Data: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).
- Competição:
- Transmissão: TV Globo, Premiere e Globoplay.