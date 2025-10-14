Transmissão Japão x Brasil ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira como ter acesso ao amistoso disputado em Tóquio em tempo real pela internet, além de saber as escalações das seleções e outros detalhes

A Seleção Brasileira segue a preparação para a Copa do Mundo 2026. Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, volta a campo nesta terça-feira (14/10) para enfrentar o Japão.

O jogo no Estádio Nacional de Tóquio, pela Data Fifa de outubro, começa às 07h30 (horário de Brasília). Ambos os países estão garantidos no Mundial no Canadá, Estados Unidos e México.

Escalações oficiais de Japão x Brasil

Escalação do Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Takumi Minamino, Takefusa Kubo e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Leia Também Seleção Brasileira: 5 jogadores que precisam convencer Carlo Ancelotti nos amistosos de outubro

Escalação da Brasil: Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão x Brasil: Ficha técnica

Amistoso: Brasil x Japão.

Data: 14 de outubro de 2025.



Hora: 07h30 (horário de Brasília).



Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV.

Árbitro: Jong Hyeok Kim (Coreia do Sul).

Assistente 1: Kyunyong Park (Coreia do Sul).

Assistente 2: Jongpil Jang (Coreia do Sul).

Rodrygo com abraços abertos ao celebrar gol pela Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Transmissão Japão x Brasil ao vivo online grátis



Os torcedores podem assistir ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 07h (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.

Leia Também Seleção Brasileira fará amistosos na Inglaterra e na França em novembro

Pela internet, o duelo também fica disponível através do Globoplay (versão gratuita do streaming) e no canal da GeTV (YouTube). Para quem estiver fora do país, exibição da ESPN Internacional.

Japão x Brasil pela internet de graça:

Pelo Globoplay:

Acesse o Globoplay no celular, tablet, Smart TV ou computador;

Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis;



Quem já é assinante do SporTV pode vincular o pacote ao Globoplay;



Procure o jogo na aba "transmissões ao vivo" e acompanhe com imagens.

Pela GeTV no YouTube:

Para quem preferir acompanhar sem precisar fazer login, criar contra ou fazer a inscrição no YouTube, com uma narração alternativa, basta acessar o vídeo abaixo e ver tudo em tempo real.