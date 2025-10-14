Transmissão Japão x Brasil ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens
Confira como ter acesso ao amistoso disputado em Tóquio em tempo real pela internet, além de saber as escalações das seleções e outros detalhes
A Seleção Brasileira segue a preparação para a Copa do Mundo 2026. Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, volta a campo nesta terça-feira (14/10) para enfrentar o Japão.
O jogo no Estádio Nacional de Tóquio, pela Data Fifa de outubro, começa às 07h30 (horário de Brasília). Ambos os países estão garantidos no Mundial no Canadá, Estados Unidos e México.
Escalações oficiais de Japão x Brasil
Escalação do Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Takumi Minamino, Takefusa Kubo e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.
Escalação da Brasil: Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Japão x Brasil: Ficha técnica
- Amistoso: Brasil x Japão.
- Data: 14 de outubro de 2025.
- Hora: 07h30 (horário de Brasília).
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV.
- Árbitro: Jong Hyeok Kim (Coreia do Sul).
- Assistente 1: Kyunyong Park (Coreia do Sul).
- Assistente 2: Jongpil Jang (Coreia do Sul).
Transmissão Japão x Brasil ao vivo online grátis
Os torcedores podem assistir ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 07h (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.
Pela internet, o duelo também fica disponível através do Globoplay (versão gratuita do streaming) e no canal da GeTV (YouTube). Para quem estiver fora do país, exibição da ESPN Internacional.
Japão x Brasil pela internet de graça:
Pelo Globoplay:
- Acesse o Globoplay no celular, tablet, Smart TV ou computador;
- Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis;
- Quem já é assinante do SporTV pode vincular o pacote ao Globoplay;
- Procure o jogo na aba "transmissões ao vivo" e acompanhe com imagens.
Pela GeTV no YouTube:
Para quem preferir acompanhar sem precisar fazer login, criar contra ou fazer a inscrição no YouTube, com uma narração alternativa, basta acessar o vídeo abaixo e ver tudo em tempo real.