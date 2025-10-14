Seleção Brasileira abre 2 a 0, mas sofre virada histórica do Japão e perde amistoso
Brasil leva três gols em 19 minutos e perde pela primeira vez para a Seleção Japonesa. O histórico do confronto era de 11 vitórias e dois empates
A Seleção Brasileira perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão, após fazer 2 a 0 no primeiro tempo, na manhã da terça-feira (14/10), em amistoso histórico realizado no Estádio Nacional de Tóquio.
Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para o time de Carlo Ancelotti. No entanto, Minamino, Nakamura e Ueda balançaram as redes no segundo tempo em 19 minutos e viraram o jogo.
Pela primeira vez, o Brasil foi derrotado pela Seleção Japonesa. O retrospecto geral era, até então, de 11 vitórias e dois empates. A partida fez parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Japão x Brasil: Resumo do jogo
Primeiro tempo
Com uma formação bastante modificada em relação à goleada sobre a Coreia do Sul e diante de um adversário tecnicamente mais qualificado e bem postado na defesa, encontrou dificuldades.
Quando conseguiu se impor, construiu o placar com boas trocas de passes. Aos 25, Bruno Guimarães tabelou com Lucas Paquetá e deu um passe de primeira para Paulo Henrique abrir o placar.
Seis minutos depois, Paquetá voltou a aparecer com classe. O meia aplicou uma linda cavadinha e encontrou Gabriel Martinelli, que completoue ampliou a vantagem brasileira para 2 a 0.
Segundo tempo
A postura dominante desapareceu completamente após o intervalo. Com mas testes realizados pelo treinador italiano, a organização foi por água abaixo e os japoneses cresceram no confronto.
O início do apagão brasileiro veio aos 6 minutos, quando Fabrício Bruno errou na saída de bola e entregou nos pés de Minamino, que aproveitou o presente para descontar. O gol incendiou os mandantes.
Aos 16, Nakamura igualou o marcador após jogada confusa em que Fabrício Bruno ainda tentou o corte antes da bola entrar. O triunfo japonês foi decretado aos 25 minutos, com o atacante Ueda.
O jogador ganhou de Beraldo pelo alto e superou Hugo Souza, decretando a vitória. De maneira inédita, a equipe verde-amarela saiu derrotada em uma partida oficial, depois de abrir dois de vantagem.
Próximos jogos da Seleção Brasileira em 2025
A equipe pentacampeã mundial voltará a campo na Data Fifa de novembro, contra Senegal e Tunísia, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá confirmar as partidas oficialmente.
Japão x Brasil: Ficha do jogo
Japão: Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Sano, Minamino (Tanaka), Kamada (Ogawa), Doan (Machino) e Kubo (Ito); Ueda e Nakamura (Soma). Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo, e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro; Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vinicius Júnior (Rodrygo) e Gabriel Martinelli (Matheus Cunha). Técnico: Carlo Ancelotti.
Competição: Amisosto Internacional. Local: Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio (Japão).
Árbitro: Kim Jong-hyeok (Coreia do Sul). Assistentes: Kyun-yong Park e Jang Jong-pil (Coreia do Sul). Quartro árbitro: Ko Hyung-jin (Coreia do Sul). Cartões amarelos: Doan (Japão) e Estêvão (Brasil).
Gols: Paulo Henrique aos 25' do 1°T e Gabriel Martinelli aos 31' do 1°T (Brasil); Minamino aos 06' do 2°T, Nakamura aos 16' do 2°T e Ueda aos 25' do 2°T (Japão).