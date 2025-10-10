fechar
Selecao brasileira |

Rodrygo e Estêvão brilham em goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 contra Coreia do Sul

O Brasil venceu o primeiro dos dois amistosos na Ásia nesta Data Fifa de outubro, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 10/10/2025 às 7:54 | Atualizado em 10/10/2025 às 11:14
Rodrygo com abraços abertos ao celebrar gol pela Seleção Brasileira
Rodrygo com abraços abertos ao celebrar gol pela Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Com grande desempenho dos quatro atacantes, na formação ofensiva de Carlo Ancelotti, o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 5 a 0, em amistoso pela Data Fifa no Estádio da Copa do Mundo de Seul.

Os gols da partidas foram marcados por Rodrygo (2x), Estêvão (2x) e Vinicius Júnior fechou o placar no nono confronto na história entre os dois países - os brasileiros venceram oito vezes.

Resumo do jogo - Coreia do Sul 5 x 0 Brasil

Primeiro tempo

Aos 12 minutos, Estêvão abriu o placar. A jogada começou com Rodrygo, que acionou Bruno Guimarães. O volante encontrou o jovem atacante de 18 anos do Chelsea livre para finalizar e fazer 1 a 0.

Pouco tempo depois, Casemiro chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. No segundo tempo, a pressão brasileira continuou intensa. E o terceiro gol saiu de maneira rápida.

Segundo tempo

Logo no primeiro minuto, o talento do ex-Palmeiras roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área e bateu cruzado. Apenas dois minutos depois, o volante do Manchester United iniciou o quarto gol.

Ele robou a bola e tocou para Vinicius Júnior, que serviu Rodrygo dentro da área para transformar a vitória em goleada. Os coreanos tentaram reagir com mudanças e investidas de Son, mas sem sucesso.

Aos 32 minutos da segunda etapa, Lucas Paquetá desarmou no campo de defesa e iniciou o contra-ataque. Matheus Cunha lançou para Vini. O camisa 7 em velocidade driblou o marcador e decretou 5 a 0.

Próximo jogo da Seleção Brasileira

A equipe pentacampeão mundial segue na Ásia! Isso porque enfrentará o Japão na terça-feira (14/10), dando sequência ao calendário de preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão beija escudo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Ficha do jogo - Coreia do Sul x Brasil

Coreia do Sul: Jo Hyeon-Woo; Seol Young-Woo, Cho Yu-Min, Kim Min-Jae (Park Jin-Seob), Kim Ju-Sung e Lee Tae-Seok; Paik Seung-Ho (Won Du-Jae), Hwang In-Beom (Castrop), Lee Kang-In (Lee Dong-Gyeong), Lee Jae-Sung (Kim Jin-Gyu); Son Heung-Min (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo.

Brasil: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e (Douglas Santos) Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães (André) e Matheus Cunha (Igor Jesus); Estêvão (Lucas Paquetá), Rodrygo e Vinicius Júnior (Richarlison). Técnico: Carlo Ancelotti.

Competição: Amisosto Internacional. Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul (Coreia do Sul).

Árbitro: Abdulrahman Ibrahim (Catar). Assistentes: Taleb Salem Al Marri e Saoud Ahmed Al Maqaleh (Catar). Quartro árbitro: Kim Hee-gon (Coreia do Sul). VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (Catar).

Gols: Estêvão aos 12' do 1°T e 01' do 2°T, Rodrygo aos 40' do 1°T e 03' do 2°T e Vinicius Júnior aos 32' do 2°T (Brasil). Cartões amarelos: Kim Min-Jae, Kim Ju-Sung e Won Du-Jae (Coreia do Sul).

Amistoso

Brasil x Japão

Próximo jogo da Seleção Brasileira: veja data, onde assistir ao vivo e horário do amistoso ontra o Japão

