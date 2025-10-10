Brasil x Japão: veja data, onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após vencer a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira segue na Ásia para jogar contra o Japão em Tóquio e encerrar a Data Fifa de outubro

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão na manhã da terça-feira (14/10), às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso internacional na Data Fifa de outubro.

Depois de golear a Coreia do Sul na sexta-feira, o Brasil segue na Ásia para medir forças com os japoneses, em mais um teste de alto nível. Depois, haverão dois jogos no mês de novembro.

O confronto dá sequência à preparação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, mantendo o foco no entrosamento do elenco formado majoritariamente por atletas que atuam na Europa.

Leia Também Seleção Brasileira: 5 jogadores que precisam convencer Carlo Ancelotti nos amistosos de outubro

A transmissão ao vivo será da TV Globo, em televisão aberta, e na televisão por assinatura do SporTV. Pela internet, cobertura do Globoplay (com a versão gratuita) e o canal GeTV, no YouTube.

Ficha do jogo: Data, onde assistir ao vivo e horário

Amistoso Internacional : Brasil x Japão

: Brasil x Japão Data : Terça-feira, 14 de outubro de 2025



: Terça-feira, 14 de outubro de 2025 Hora : 07h30 (horário de Brasília)



: 07h30 (horário de Brasília) Local : Estádio Nacional de Tóquio, Japão



: Estádio Nacional de Tóquio, Japão Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay (grátis) e GeTV (YouTube).

Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeirorio/CBF

Histórico do confronto Brasil x Japão

Brasil e Japão já se enfrentaram 13 vezes na história, e o retrospecto é amplamente favorável aos brasileiros, que somam 11 vitórias, 02 empates e jamais ter perdido para os japoneses.



Mais notícias sobre a Seleção Brasileira:

+ Amistosos na Inglaterra e na França em novembro

+ Possíveis jogos contra França e Holanda antes da Copa

O último encontro entre as duas seleções ocorreu em junho de 2022, sendo na mesma cidade. Com gol de Neymar, na ocasião, a pentacampeã mundial venceu por 1 a 0, também em partida amistosa.

Todos os resultados na história:

06/06/2022 - Japão 0 x 1 Brasil – Amistoso



10/11/2017 - Japão 3 x 1 Brasil – Amistoso



14/10/2014 - Japão 0 x 4 Brasil – Amistoso



15/06/2013 - Brasil 3 x 0 Japão – Copa das Confederações



22/06/2006 - Japão 1 x 4 Brasil – Copa do Mundo



22/06/2005 - Japão 2 x 2 Brasil – Copa das Confederações

04/06/2001 - Brasil 0 x 0 Japão - Copa das Confederações

30/03/1999 - Japão 0 x 2 Brasil – Amistoso

08/12/1997 - Japão 0 x 3 Brasil - Amistoso

08/08/1995 - Japão 1 x 5 BrasilBrasil - Amistoso

06/06/1995 - Japão 0 x 3 Brasil - Amistoso

22/07/1989 - Brasil1 x 0 Japão - Amistoso

Escalação da Seleção Brasileira

A delegação brasileira realiza treinos em Tóquio, com ênfase em posse de bola, compactação defensiva e movimentação ofensiva. O técnico italiano deve fazer algumas mudanças no time titular.

Provável escalação do Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Igor Jesus.