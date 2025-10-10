Brasil x Japão: veja data, onde assistir ao vivo e horário do amistoso
Após vencer a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira segue na Ásia para jogar contra o Japão em Tóquio e encerrar a Data Fifa de outubro
A Seleção Brasileira enfrenta o Japão na manhã da terça-feira (14/10), às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso internacional na Data Fifa de outubro.
Depois de golear a Coreia do Sul na sexta-feira, o Brasil segue na Ásia para medir forças com os japoneses, em mais um teste de alto nível. Depois, haverão dois jogos no mês de novembro.
O confronto dá sequência à preparação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, mantendo o foco no entrosamento do elenco formado majoritariamente por atletas que atuam na Europa.
A transmissão ao vivo será da TV Globo, em televisão aberta, e na televisão por assinatura do SporTV. Pela internet, cobertura do Globoplay (com a versão gratuita) e o canal GeTV, no YouTube.
Ficha do jogo: Data, onde assistir ao vivo e horário
- Amistoso Internacional: Brasil x Japão
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Hora: 07h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Tóquio, Japão
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay (grátis) e GeTV (YouTube).
Histórico do confronto Brasil x Japão
Brasil e Japão já se enfrentaram 13 vezes na história, e o retrospecto é amplamente favorável aos brasileiros, que somam 11 vitórias, 02 empates e jamais ter perdido para os japoneses.
O último encontro entre as duas seleções ocorreu em junho de 2022, sendo na mesma cidade. Com gol de Neymar, na ocasião, a pentacampeã mundial venceu por 1 a 0, também em partida amistosa.
Todos os resultados na história:
- 06/06/2022 - Japão 0 x 1 Brasil – Amistoso
- 10/11/2017 - Japão 3 x 1 Brasil – Amistoso
- 14/10/2014 - Japão 0 x 4 Brasil – Amistoso
- 15/06/2013 - Brasil 3 x 0 Japão – Copa das Confederações
- 22/06/2006 - Japão 1 x 4 Brasil – Copa do Mundo
- 22/06/2005 - Japão 2 x 2 Brasil – Copa das Confederações
- 04/06/2001 - Brasil 0 x 0 Japão - Copa das Confederações
- 30/03/1999 - Japão 0 x 2 Brasil – Amistoso
- 08/12/1997 - Japão 0 x 3 Brasil - Amistoso
- 08/08/1995 - Japão 1 x 5 BrasilBrasil - Amistoso
- 06/06/1995 - Japão 0 x 3 Brasil - Amistoso
- 22/07/1989 - Brasil1 x 0 Japão - Amistoso
Escalação da Seleção Brasileira
A delegação brasileira realiza treinos em Tóquio, com ênfase em posse de bola, compactação defensiva e movimentação ofensiva. O técnico italiano deve fazer algumas mudanças no time titular.
Provável escalação do Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Igor Jesus.