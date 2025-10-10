fechar
Transmissão Coreia do Sul x Brasil ao vivo online: Grátis! veja onde assistir com imagens

Saiba também como ter acesso ao confronto disputado em Seul pela internet, além de saber as escalações das duas seleções e retrospecto

Por Robert Sarmento Publicado em 10/10/2025 às 5:06
Casemiro em domínio de bola em jogo da Seleção Brasileira
Casemiro em domínio de bola em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

A bola rola às 08h (horário de Brasília), na manhã desta sexta-feira (10/10) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, para Coreia so Sul x Brasil em amistoso pela Data Fifa.

Os seleções de encontram pela oitava vez na história. A Seleção Brasileira leva vantagem expressiva. A todo, são sete vitórias brasileiras e apenas uma derrota (que ocorreu em 1999).

  • Amistoso: Brasil x Coreia do Sul.
  • Data: 10 de outubro de 2025.
  • Hora: 08h (horário de Brasília).
  • Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV.

Nos treinamento, o técnico Carlo Ancelotti trabalhou um time bem ofensivo. A ideia é colocar Vinicius Júnior como "falso 9" e ajudar Matheus Cunha na finalização das jogadas.

Rafael Ribeirorio/CBF
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeirorio/CBF

Escalação da Coreia do Sul: Seung-Gyu Kim; Tae-Seok, Kim Min-Jae e Han-Beom; Myung-Jae, Castrop, Inbeom e Moon Hwan Kim; Lee Kang-In, Son e Hee-Chan. Técnico: Hong Myung-Bo.

Escalação da Seleção Brasileira: Bento; Wesley, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison.

Transmissão Coreia do Sul x Brasil ao vivo online grátis

O amistoso terá transmissão ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 07h50 (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.

Pela internet, o streaming Globoplay (versão grátis) e o canal da GeTV (YouTube) oferecem o sinal de maneira gratuita. Fora do Brasil, os fãs assistem só pela ESPN Internacional.

Como assistir Brasil x Coreia do Sul pela internet de graça?

Pelo Globoplay:

  • Acesse o Globoplay no celular, tablet, Smart TV ou computador;
  • Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis;
  • Quem já é assinante do SporTV pode vincular o pacote ao Globoplay;
  • Procure o jogo na aba "transmissões ao vivo" e acompanhe com imagens.

Pela GeTV no YouTube:

Para quem preferir acompanhar sem precisar fazer login, criar contra ou fazer a inscrição, com uma narração alternativa, basta acessar o YouTube, que exibe tudo em tempo real. 

