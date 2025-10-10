Transmissão Coreia do Sul x Brasil ao vivo online: Grátis! veja onde assistir com imagens
Saiba também como ter acesso ao confronto disputado em Seul pela internet, além de saber as escalações das duas seleções e retrospecto
A bola rola às 08h (horário de Brasília), na manhã desta sexta-feira (10/10) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, para Coreia so Sul x Brasil em amistoso pela Data Fifa.
Os seleções de encontram pela oitava vez na história. A Seleção Brasileira leva vantagem expressiva. A todo, são sete vitórias brasileiras e apenas uma derrota (que ocorreu em 1999).
- Amistoso: Brasil x Coreia do Sul.
- Data: 10 de outubro de 2025.
- Hora: 08h (horário de Brasília).
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV.
Nos treinamento, o técnico Carlo Ancelotti trabalhou um time bem ofensivo. A ideia é colocar Vinicius Júnior como "falso 9" e ajudar Matheus Cunha na finalização das jogadas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação da Coreia do Sul: Seung-Gyu Kim; Tae-Seok, Kim Min-Jae e Han-Beom; Myung-Jae, Castrop, Inbeom e Moon Hwan Kim; Lee Kang-In, Son e Hee-Chan. Técnico: Hong Myung-Bo.
Escalação da Seleção Brasileira: Bento; Wesley, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison.
Transmissão Coreia do Sul x Brasil ao vivo online grátis
O amistoso terá transmissão ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 07h50 (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.
Pela internet, o streaming Globoplay (versão grátis) e o canal da GeTV (YouTube) oferecem o sinal de maneira gratuita. Fora do Brasil, os fãs assistem só pela ESPN Internacional.
Como assistir Brasil x Coreia do Sul pela internet de graça?
Pelo Globoplay:
- Acesse o Globoplay no celular, tablet, Smart TV ou computador;
- Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis;
- Quem já é assinante do SporTV pode vincular o pacote ao Globoplay;
- Procure o jogo na aba "transmissões ao vivo" e acompanhe com imagens.
Pela GeTV no YouTube:
Para quem preferir acompanhar sem precisar fazer login, criar contra ou fazer a inscrição, com uma narração alternativa, basta acessar o YouTube, que exibe tudo em tempo real.