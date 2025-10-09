fechar
Jogos de hoje (09/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia marca partidas por Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na Europa e Áfria. Além disso, tem confrontos importantes pela Série B

Por Robert Sarmento Publicado em 09/10/2025 às 4:06
Memphis Depay celebra gol pela Holanda
Memphis Depay celebra gol pela Holanda - Instagram/OnsOranje

A Data FIFA começou! Portanto, há vários duelos entre seleções que podem definir vagas na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os torcedores podem acompanhar as Eliminatórias Europeias, Africanas e da América do Norte e Central. Entre os jogos de hoje (09/10), tem a sequência da 31ª rodada da Série B.

Jogos de futebol hoje (09/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

31ª rodada

  • 19h - Ferroviária x Chapecoense - Disney+
  • 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - ESPN4, SportyNet e Disney+
  • 21h35 - Remo x Athletico-PR - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Eliminatórias Europeias

Fase de grupos - 7ª rodada

  • 15h45 - Áustria x San Marino - Disney+
  • 15h45 - Bielorrússia x Dinamarca - ESPN4 e Disney+
  • 15h45 - Chipre x Bósnia e Herzegovina - Disney+
  • 15h45 - Escócia x Grécia - Disney+
  • 15h45 - Ilhas Faroé x Montenegro - Disney+
  • 15h45 - Malta x Holanda - ESPN e Disney+
  • 15h45 - República Tcheca x Croácia - SporTV e Globoplay

Eliminatórias Africanas

Fase de grupos - 7ª rodada

  • 10h - Burundi x Quênia - FIFA+
  • 13h - Finlândia x Lituânia - ESPN4 e Disney+
  • 13h - Botsuana x Uganda - FIFA+
  • 13h - Libéria x Namíbia - FIFA+
  • 13h - Malawi x Guiné Equatorial - FIFA+
  • 13h - Moçambique x Guiné - FIFA+
  • 13h - Somália x Argélia - FIFA+

Eliminatórias da Concacaf

Fase de grupos - 3ª rodada

  • 21h - Nicarágua x Haiti - Canal GOAT

  • 23h - Honduras x Costa Rica - Canal GOAT

Libertadores Feminina

Fase de grupos - 3ª rodada

  • 16h - Libertad x Nacional - Canal GOAT

  • 16h - Universidad de Chile x Deportivo Cali - Canal GOAT

  • 20h - Olímpia x São Paulo - Canal GOAT

  • 20h - San Lorenzo x Colo-Colo - Xsports, SporTV3, Globoplay CazéTV, Canal GOAT e NSports

Amistoso Internacional

  • 15h - Romênia x Moldávia - Disney+
  • 15h45 - Inglaterra x País de Gales - Disney+

Mundial Sub-20

Oitavas de final - Jogo único

  • 16h30 - Estados Unidos x Itália - SporTV, Globoplay, CazéTV e FIFA+
  • 20h - Marrocos x Coreia do Sul - SporTV, Globoplay CazéTV e FIFA+

