Jogos de hoje (09/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia marca partidas por Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na Europa e Áfria. Além disso, tem confrontos importantes pela Série B
A Data FIFA começou! Portanto, há vários duelos entre seleções que podem definir vagas na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Os torcedores podem acompanhar as Eliminatórias Europeias, Africanas e da América do Norte e Central. Entre os jogos de hoje (09/10), tem a sequência da 31ª rodada da Série B.
Jogos de futebol hoje (09/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Brasileirão Série B
31ª rodada
- 19h - Ferroviária x Chapecoense - Disney+
- 19h30 - Coritiba x Atlético-GO - ESPN4, SportyNet e Disney+
- 21h35 - Remo x Athletico-PR - RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Eliminatórias Europeias
Fase de grupos - 7ª rodada
- 15h45 - Áustria x San Marino - Disney+
- 15h45 - Bielorrússia x Dinamarca - ESPN4 e Disney+
- 15h45 - Chipre x Bósnia e Herzegovina - Disney+
- 15h45 - Escócia x Grécia - Disney+
- 15h45 - Ilhas Faroé x Montenegro - Disney+
- 15h45 - Malta x Holanda - ESPN e Disney+
- 15h45 - República Tcheca x Croácia - SporTV e Globoplay
Eliminatórias Africanas
Fase de grupos - 7ª rodada
- 10h - Burundi x Quênia - FIFA+
- 13h - Finlândia x Lituânia - ESPN4 e Disney+
- 13h - Botsuana x Uganda - FIFA+
- 13h - Libéria x Namíbia - FIFA+
- 13h - Malawi x Guiné Equatorial - FIFA+
- 13h - Moçambique x Guiné - FIFA+
- 13h - Somália x Argélia - FIFA+
Eliminatórias da Concacaf
Fase de grupos - 3ª rodada
- 21h - Nicarágua x Haiti - Canal GOAT
- 23h - Honduras x Costa Rica - Canal GOAT
Libertadores Feminina
Fase de grupos - 3ª rodada
- 16h - Libertad x Nacional - Canal GOAT
- 16h - Universidad de Chile x Deportivo Cali - Canal GOAT
- 20h - Olímpia x São Paulo - Canal GOAT
- 20h - San Lorenzo x Colo-Colo - Xsports, SporTV3, Globoplay CazéTV, Canal GOAT e NSports
Amistoso Internacional
- 15h - Romênia x Moldávia - Disney+
- 15h45 - Inglaterra x País de Gales - Disney+
Mundial Sub-20
Oitavas de final - Jogo único
- 16h30 - Estados Unidos x Itália - SporTV, Globoplay, CazéTV e FIFA+
- 20h - Marrocos x Coreia do Sul - SporTV, Globoplay CazéTV e FIFA+