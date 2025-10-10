Jogos de hoje (10/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia marca a partida da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul. Além disso, tem vários confrontos decisivos pelas Eliminatórias da Copa 2026
A Seleção Brasileira estreia na Data FIFA de outubro de 2025 contra a Coreia do Sul, em Seul, às 08h (horário de Brasília). A partida serve para Carlo Ancelotti testar novos jogadores.
A atual campeã da Copa do Mundo também entra em campo. A Seleção Argentina enfrenta a Venezuela no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, a partir das 21h (horário de Brasília).
Os torcedores podem acompanhar as Eliminatórias Europeias, Africanas e da América do Norte e Central, além das categorias de base pelo Brasil e resto do Mundo e a categoria feminina.
Jogos de futebol hoje (10/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Amistoso da Seleção Brasileira
- 08h - Coreia do Sul x Brasil - TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV
Amistoso Internacional
- 21h - Argentina x Venezuela - CazéTV
Eliminatórias Europeias
Fase de grupos - 7ª rodada
- 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - SporTV2 e Globoplay
- 15h45 - Alemanha x Luxemburgo - ESPN e Disney+
- 15h45 - Bélgica x Macedônia do Norte - Disney+
- 15h45 - França x Azerbaijão - SporTV e Globoplay
- 15h45 - Irlanda do Norte x Eslováquia - Disney+
- 15h45 - Islândia x Ucrânia - ESPN 4 e Disney+
- 15h45 - Kosovo x Eslovênia - Canais SporTV
- 15h45 - Suécia x Suíça - SporTV2 e Globoplay
Eliminatórias Africanas
Fase de grupos - 7ª rodada
- 10h - Gâmbia x Gabão - FIFA+
- 10h - Ruanda x Benin - FIFA+
- 10h - Seicheles x Costa do Marfim - FIFA+
- 10h - Sudão do Sul x Senegal - FIFA+
- 10h - Sudão x Mauritânia - FIFA+
- 10h - Togo x República Democrática do Congo - FIFA+
- 13h - Lesoto x Nigéria - FIFA+
- 13h - São Tomé e Príncipe x Tunísia - FIFA+
- 13h - Zimbábue x África do Sul - FIFA+
Eliminatórias da Concacaf
Fase de grupos - 3ª rodada
- 18h - Suriname x Guatemala - Canal GOAT
- 19h - Bermuda x Trindade e Tobago - Canal GOAT
- 20h - Curaçao x Jamaica - Canal GOAT
- 22h - El Salvador x Panamá - Canal GOAT
Eliminatórias da Eurocopa Sub-21
Fase de grupos - 2ª rodada
- 13h - Alemanha x Grécia - FIFA+
Paulistão Sub-20
Quartas de final - Jogo de volta
- 15h - São Paulo x Ferroviária - TNT Sports (YouTube)
- 15h - São Bernardo x Santos - Ulisses TV (YouTube)
- 15h - Guarani x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)
Amistoso Sub-23
- 10h - Indonésia x Índia - FIFA+
- 13h -Portugal x Alemanha - FIFA+
Campeonato Uruguaio
Clasura - 11ª rodada
- 19h - Plaza Colonia x Progreso - Disney+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
24ª rodada
- 21h - Orlando Pride x Portland Thorns - Canal GOAT
Campeonato Neozelandês
3ª rodada
- 22h - Auckland City x Western Suburbs - FIFA+