Jogos de hoje (10/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia marca a partida da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul. Além disso, tem vários confrontos decisivos pelas Eliminatórias da Copa 2026

A Seleção Brasileira estreia na Data FIFA de outubro de 2025 contra a Coreia do Sul, em Seul, às 08h (horário de Brasília). A partida serve para Carlo Ancelotti testar novos jogadores.

A atual campeã da Copa do Mundo também entra em campo. A Seleção Argentina enfrenta a Venezuela no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, a partir das 21h (horário de Brasília).

Os torcedores podem acompanhar as Eliminatórias Europeias, Africanas e da América do Norte e Central, além das categorias de base pelo Brasil e resto do Mundo e a categoria feminina.

Jogos de futebol hoje (10/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.



Amistoso da Seleção Brasileira

08h - Coreia do Sul x Brasil - TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV

Amistoso Internacional

21h - Argentina x Venezuela - CazéTV

Eliminatórias Europeias

Fase de grupos - 7ª rodada



11h - Cazaquistão x Liechtenstein - SporTV2 e Globoplay

15h45 - Alemanha x Luxemburgo - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 15h45 - Bélgica x Macedônia do Norte - Disney+

- Disney+ 15h45 - França x Azerbaijão - SporTV e Globoplay

15h45 - Irlanda do Norte x Eslováquia - Disney+

15h45 - Islândia x Ucrânia - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Kosovo x Eslovênia - Canais SporTV

15h45 - Suécia x Suíça - SporTV2 e Globoplay

Eliminatórias Africanas

Fase de grupos - 7ª rodada



10h - Gâmbia x Gabão - FIFA+



10h - Ruanda x Benin - FIFA+



10h - Seicheles x Costa do Marfim - FIFA+



- FIFA+ 10h - Sudão do Sul x Senegal - FIFA+



- FIFA+ 10h - Sudão x Mauritânia - FIFA+



10h - Togo x República Democrática do Congo - FIFA+

13h - Lesoto x Nigéria - FIFA+

- FIFA+ 13h - São Tomé e Príncipe x Tunísia - FIFA+

13h - Zimbábue x África do Sul - FIFA+

Eliminatórias da Concacaf

Fase de grupos - 3ª rodada



18h - Suriname x Guatemala - Canal GOAT

19h - Bermuda x Trindade e Tobago - Canal GOAT

20h - Curaçao x Jamaica - Canal GOAT

22h - El Salvador x Panamá - Canal GOAT

Eliminatórias da Eurocopa Sub-21

Fase de grupos - 2ª rodada

13h - Alemanha x Grécia - FIFA+

Paulistão Sub-20

Quartas de final - Jogo de volta

15h - São Paulo x Ferroviária - TNT Sports (YouTube)

15h - São Bernardo x Santos - Ulisses TV (YouTube)

15h - Guarani x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)

Amistoso Sub-23

10h - Indonésia x Índia - FIFA+

13h -Portugal x Alemanha - FIFA+

Campeonato Uruguaio

Clasura - 11ª rodada

19h - Plaza Colonia x Progreso - Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

24ª rodada

21h - Orlando Pride x Portland Thorns - Canal GOAT





Campeonato Neozelandês

3ª rodada