Jogos de hoje (10/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia marca a partida da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul. Além disso, tem vários confrontos decisivos pelas Eliminatórias da Copa 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 10/10/2025 às 4:08
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira estreia na Data FIFA de outubro de 2025 contra a Coreia do Sul, em Seul, às 08h (horário de Brasília). A partida serve para Carlo Ancelotti testar novos jogadores.

A atual campeã da Copa do Mundo também entra em campo. A Seleção Argentina enfrenta a Venezuela no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, a partir das 21h (horário de Brasília).

Os torcedores podem acompanhar as Eliminatórias Europeias, Africanas e da América do Norte e Central, além das categorias de base pelo Brasil e resto do Mundo e a categoria feminina.

Jogos de futebol hoje (10/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Amistoso da Seleção Brasileira

Amistoso Internacional

Eliminatórias Europeias

Fase de grupos - 7ª rodada

  • 11h - Cazaquistão x Liechtenstein - SporTV2 e Globoplay
  • 15h45 - Alemanha x Luxemburgo - ESPN e Disney+
  • 15h45 - Bélgica x Macedônia do Norte - Disney+
  • 15h45 - França x Azerbaijão - SporTV e Globoplay
  • 15h45 - Irlanda do Norte x Eslováquia - Disney+
  • 15h45 - Islândia x Ucrânia - ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 - Kosovo x Eslovênia - Canais SporTV
  • 15h45 - Suécia x Suíça - SporTV2 e Globoplay

Eliminatórias Africanas

Fase de grupos - 7ª rodada

  • 10h - Gâmbia x Gabão - FIFA+
  • 10h - Ruanda x Benin - FIFA+
  • 10h - Seicheles x Costa do Marfim - FIFA+
  • 10h - Sudão do Sul x Senegal - FIFA+
  • 10h - Sudão x Mauritânia - FIFA+
  • 10h - Togo x República Democrática do Congo - FIFA+
  • 13h - Lesoto x Nigéria - FIFA+
  • 13h - São Tomé e Príncipe x Tunísia - FIFA+
  • 13h - Zimbábue x África do Sul - FIFA+

Eliminatórias da Concacaf

Fase de grupos - 3ª rodada

  • 18h - Suriname x Guatemala - Canal GOAT

  • 19h - Bermuda x Trindade e Tobago - Canal GOAT

  • 20h - Curaçao x Jamaica - Canal GOAT

  • 22h - El Salvador x Panamá - Canal GOAT

Eliminatórias da Eurocopa Sub-21

Fase de grupos - 2ª rodada

  • 13h - Alemanha x Grécia - FIFA+

Paulistão Sub-20

Quartas de final - Jogo de volta

  • 15h - São Paulo x Ferroviária - TNT Sports (YouTube)
  • 15h - São Bernardo x Santos - Ulisses TV (YouTube)

  • 15h - Guarani x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)

Amistoso Sub-23

  • 10h - Indonésia x Índia - FIFA+
  • 13h -Portugal x Alemanha - FIFA+

Campeonato Uruguaio

Clasura - 11ª rodada

  • 19h - Plaza Colonia x Progreso - Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

24ª rodada

  • 21h - Orlando Pride x Portland Thorns - Canal GOAT



Campeonato Neozelandês

3ª rodada

  • 22h - Auckland City x Western Suburbs - FIFA+

