Onde assistir | Notícia

Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Argentina e Venezuela se enfrentam! A Albiceleste tenta se recuperar da derrota, enquanto a Vinotinto busca encerrar sua má fase nas Eliminatórias.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/10/2025 às 13:19
Julián Álvarez abraça Messi após gol da Argentina
Julián Álvarez abraça Messi após gol da Argentina - Instagram/AFA

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), em jogo amistoso. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami/Flórida nos Estados Unidos.

Como chegam as equipes?

Argentina

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina vem de derrota por 1 a 0 para o Equador, encerrando sua sequência invicta. Antes, havia vencido a Venezuela e empatado com a Colômbia.

Venezuela

A Venezuela chega em má fase, após três derrotas seguidas nas Eliminatórias, incluindo goleada por 6 a 3 para a Colômbia, encerrando suas chances na competição.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Argentina x Venezuela contará com transmissão ao vivo do canal de youtube da CazeTV.

Ficha de jogo

  • Data: 10/10/2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Hard Rock Stadium
  • Onde assistir: CazeTV, no Youtube

Prováveis escalações

Argentina

Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Nicolas Paz, Mac Allister; Mastantuono, N .González, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni

Venezuela

Contreras; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Balbo; Ortega, Segovia, Martínez, Caraballo; Kelsy, Ramírez. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo

