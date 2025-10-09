Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Argentina e Venezuela se enfrentam! A Albiceleste tenta se recuperar da derrota, enquanto a Vinotinto busca encerrar sua má fase nas Eliminatórias.
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), em jogo amistoso. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami/Flórida nos Estados Unidos.
Como chegam as equipes?
Argentina
Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina vem de derrota por 1 a 0 para o Equador, encerrando sua sequência invicta. Antes, havia vencido a Venezuela e empatado com a Colômbia.
Venezuela
A Venezuela chega em má fase, após três derrotas seguidas nas Eliminatórias, incluindo goleada por 6 a 3 para a Colômbia, encerrando suas chances na competição.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Argentina x Venezuela contará com transmissão ao vivo do canal de youtube da CazeTV.
Ficha de jogo
- Data: 10/10/2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium
- Onde assistir: CazeTV, no Youtube
Prováveis escalações
Argentina
Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Nicolas Paz, Mac Allister; Mastantuono, N .González, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni
Venezuela
Contreras; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Balbo; Ortega, Segovia, Martínez, Caraballo; Kelsy, Ramírez. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo