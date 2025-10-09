Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Argentina e Venezuela se enfrentam! A Albiceleste tenta se recuperar da derrota, enquanto a Vinotinto busca encerrar sua má fase nas Eliminatórias.

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), em jogo amistoso. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami/Flórida nos Estados Unidos.

Como chegam as equipes?

Argentina

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina vem de derrota por 1 a 0 para o Equador, encerrando sua sequência invicta. Antes, havia vencido a Venezuela e empatado com a Colômbia.

Venezuela

A Venezuela chega em má fase, após três derrotas seguidas nas Eliminatórias, incluindo goleada por 6 a 3 para a Colômbia, encerrando suas chances na competição.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Argentina x Venezuela contará com transmissão ao vivo do canal de youtube da CazeTV.

Ficha de jogo

Data: 10/10/2025

10/10/2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Onde assistir: CazeTV, no Youtube

Prováveis escalações

Argentina

Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Nicolas Paz, Mac Allister; Mastantuono, N .González, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni

Venezuela

Contreras; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Balbo; Ortega, Segovia, Martínez, Caraballo; Kelsy, Ramírez. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo