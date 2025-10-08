Remo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão Azul volta a vencer e se aproxima do G4, enquanto a equipe do Furacão perde para a Chapecoense e vê sequência invicta chegar ao fim.

Em jogo importante na briga pelo acesso, Remo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B. A partida acontece no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

Como chegam as equipes?

Remo

Após três jogos sem vencer, o Remo voltou a somar pontos importantes, com duas vitórias seguidas, incluindo 1 a 0 sobre o Operário.

O clube paraense se aproveitou do tropeço do Athletico-PR e se aproximou do G4. O Leão Azul ocupa a 9ª posição, com 45 pontos, e tem 10% de chances de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Athletico-PR

O Furacão vinha de oito jogos sem perder, com sete vitórias consecutivas, mas foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, em jogo crucial.

Em 4º lugar, com 48 pontos, o Athletico-PR ainda tem 57,1% de chance de retornar à Série A.

Onde assistir ao vivo?

O duelo entre Remo e Athletico-PR terá transmissão da Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos, através do Youtube.

Ficha de jogo

Data: 09/10/2025

09/10/2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém

Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém Onde assistir: ESPN 4, Sportynet e Disney+

Prováveis escalações

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinicius, Luan Martins e Jaderson; Diego Hernandez, Nico Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

Athletico-PR

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Belezi e Léo Derik; Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.