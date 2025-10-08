fechar
Onde assistir | Notícia

Remo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão Azul volta a vencer e se aproxima do G4, enquanto a equipe do Furacão perde para a Chapecoense e vê sequência invicta chegar ao fim.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/10/2025 às 15:31
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B - Reprodução/ Remo

Em jogo importante na briga pelo acesso, Remo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B. A partida acontece no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

Como chegam as equipes?

Remo

Após três jogos sem vencer, o Remo voltou a somar pontos importantes, com duas vitórias seguidas, incluindo 1 a 0 sobre o Operário.

O clube paraense se aproveitou do tropeço do Athletico-PR e se aproximou do G4. O Leão Azul ocupa a 9ª posição, com 45 pontos, e tem 10% de chances de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Athletico-PR

O Furacão vinha de oito jogos sem perder, com sete vitórias consecutivas, mas foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, em jogo crucial.

Em 4º lugar, com 48 pontos, o Athletico-PR ainda tem 57,1% de chance de retornar à Série A.

Onde assistir ao vivo?

O duelo entre Remo e Athletico-PR terá transmissão da Rede TV, ESPN, Disney+ e Desimpedidos, através do Youtube.

Ficha de jogo

  • Data: 09/10/2025
  • Horário: 21h35 (de Brasília)
  • Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém
  • Onde assistir: ESPN 4, Sportynet e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinicius, Luan Martins e Jaderson; Diego Hernandez, Nico Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

Athletico-PR

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Belezi e Léo Derik; Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann.

Leia também

Mr. Olympia 2025: datas, horários, onde assistir ao vivo e categorias
Fisiculturismo

Mr. Olympia 2025: datas, horários, onde assistir ao vivo e categorias
Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags