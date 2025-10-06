fechar
Serie B | Notícia

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Coritiba vence o Botafogo-SP e retoma a liderança da competição. Goiás e Athletico-PR tropeçam e vêem concorrentes ao acesso se aproximarem

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/10/2025 às 14:53
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 foi marcada por equilíbrio e emoção, especialmente entre os clubes que brigam ponto a ponto por uma vaga na elite do futebol nacional.

Jogando no Couto Pereira, o Coritiba confirmou sua boa fase e derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0. O resultado manteve o Coxa na liderança, agora com 53 pontos, abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos.

No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Criciúma visitou o Vila Nova e ficou no empate por 1 a 1. Mesmo com o tropeço, o Tigre se manteve na 3ª posição, com 50 pontos, sustentando a vaga no G-4 graças à regularidade das últimas rodadas.

Também empatando, o Goiás ficou no 0 a 0 contra o Volta Redonda, fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Esmeraldino permanece na 2ª colocação, somando 51 pontos, e mantém uma sequência de cinco jogos sem derrotas.

Fechando o grupo dos quatro primeiros, o Athletico-PR acabou derrotado por 3 a 0 para o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly. O Furacão segue com 48 pontos e ocupa a 4ª colocação, mas viu Chapecoense e Novorizontino encostarem na tabela.

Confira a classificação completa da Série B

Clube P J V E D GP GC SG
Coritiba 53 30 15 8 7 32 19 13
Goiás 51 30 14 9 7 34 26 8
Criciúma 50 30 14 8 8 39 26 13
Athletico-PR 48 30 14 6 10 43 39 4
Chapecoense 47 30 14 5 11 42 30 12
Novorizontino 47 30 12 11 7 32 27 5
Cuiabá 46 30 12 10 8 37 34 3
Atlético-GO 45 30 11 12 7 34 28 6
Remo 45 30 11 12 7 34 28 6
CRB 43 30 13 4 13 34 30 4
Avaí 40 30 10 10 10 36 33 3
Operário 39 30 10 9 11 31 29 2
Vila Nova 39 30 10 9 11 30 32 -2
América-MG 36 30 10 6 14 32 36 -4
Ferroviária 36 30 8 12 10 34 39 -5
Athletic 33 30 9 6 15 32 42 -10
Volta Redonda 31 30 7 10 13 19 31 -12
Botafogo-SP 29 30 7 8 15 25 46 -21
Amazonas FC 28 30 6 10 14 31 46 -15
Paysandu 26 30 5 11 14 26 36 -10

