Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Coritiba vence o Botafogo-SP e retoma a liderança da competição. Goiás e Athletico-PR tropeçam e vêem concorrentes ao acesso se aproximarem
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 foi marcada por equilíbrio e emoção, especialmente entre os clubes que brigam ponto a ponto por uma vaga na elite do futebol nacional.
Jogando no Couto Pereira, o Coritiba confirmou sua boa fase e derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0. O resultado manteve o Coxa na liderança, agora com 53 pontos, abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos.
No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Criciúma visitou o Vila Nova e ficou no empate por 1 a 1. Mesmo com o tropeço, o Tigre se manteve na 3ª posição, com 50 pontos, sustentando a vaga no G-4 graças à regularidade das últimas rodadas.
Também empatando, o Goiás ficou no 0 a 0 contra o Volta Redonda, fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Esmeraldino permanece na 2ª colocação, somando 51 pontos, e mantém uma sequência de cinco jogos sem derrotas.
Fechando o grupo dos quatro primeiros, o Athletico-PR acabou derrotado por 3 a 0 para o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly. O Furacão segue com 48 pontos e ocupa a 4ª colocação, mas viu Chapecoense e Novorizontino encostarem na tabela.
Confira a classificação completa da Série B
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Coritiba
|53
|30
|15
|8
|7
|32
|19
|13
|Goiás
|51
|30
|14
|9
|7
|34
|26
|8
|Criciúma
|50
|30
|14
|8
|8
|39
|26
|13
|Athletico-PR
|48
|30
|14
|6
|10
|43
|39
|4
|Chapecoense
|47
|30
|14
|5
|11
|42
|30
|12
|Novorizontino
|47
|30
|12
|11
|7
|32
|27
|5
|Cuiabá
|46
|30
|12
|10
|8
|37
|34
|3
|Atlético-GO
|45
|30
|11
|12
|7
|34
|28
|6
|Remo
|45
|30
|11
|12
|7
|34
|28
|6
|CRB
|43
|30
|13
|4
|13
|34
|30
|4
|Avaí
|40
|30
|10
|10
|10
|36
|33
|3
|Operário
|39
|30
|10
|9
|11
|31
|29
|2
|Vila Nova
|39
|30
|10
|9
|11
|30
|32
|-2
|América-MG
|36
|30
|10
|6
|14
|32
|36
|-4
|Ferroviária
|36
|30
|8
|12
|10
|34
|39
|-5
|Athletic
|33
|30
|9
|6
|15
|32
|42
|-10
|Volta Redonda
|31
|30
|7
|10
|13
|19
|31
|-12
|Botafogo-SP
|29
|30
|7
|8
|15
|25
|46
|-21
|Amazonas FC
|28
|30
|6
|10
|14
|31
|46
|-15
|Paysandu
|26
|30
|5
|11
|14
|26
|36
|-10