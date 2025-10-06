Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coritiba vence o Botafogo-SP e retoma a liderança da competição. Goiás e Athletico-PR tropeçam e vêem concorrentes ao acesso se aproximarem

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 foi marcada por equilíbrio e emoção, especialmente entre os clubes que brigam ponto a ponto por uma vaga na elite do futebol nacional.

Jogando no Couto Pereira, o Coritiba confirmou sua boa fase e derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0. O resultado manteve o Coxa na liderança, agora com 53 pontos, abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos.

No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Criciúma visitou o Vila Nova e ficou no empate por 1 a 1. Mesmo com o tropeço, o Tigre se manteve na 3ª posição, com 50 pontos, sustentando a vaga no G-4 graças à regularidade das últimas rodadas.

Também empatando, o Goiás ficou no 0 a 0 contra o Volta Redonda, fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Esmeraldino permanece na 2ª colocação, somando 51 pontos, e mantém uma sequência de cinco jogos sem derrotas.

Fechando o grupo dos quatro primeiros, o Athletico-PR acabou derrotado por 3 a 0 para o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly. O Furacão segue com 48 pontos e ocupa a 4ª colocação, mas viu Chapecoense e Novorizontino encostarem na tabela.

