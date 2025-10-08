Coritiba x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa venceu suas duas últimas partidas e ocupa a liderança da competição, com 53 pontos. Dragão está invicto há oito jogos e busca se aproximar do G-4

Na quinta-feira (09/10), às 19h30 (horário de Brasília), Coritiba e Atlético-GO se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo confronto válido pela 31ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Coritiba vive excelente momento defensivo. O time paranaense ostenta uma marca impressionante de 17 jogos sem sofrer gols ao longo da competição. Na última rodada, o Coxa venceu o Botafogo-SP, por 2 a 0.

O Atlético-GO é outro que vive fase ascendente. O Dragão soma uma invencibilidade de oito jogos e está na nona colocação na tabela, com 45 pontos, buscando se aproximar do G-4.

Onde assistir Coritiba x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN 4 (TV por assinatura)

SportyNet (streaming)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Quinta-feira (09/10) – 19h30 (Horário de Brasília)

Quinta-feira (09/10) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 31

Série B – Rodada 31 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Couto Pereira, em Curitiba (PR) Onde Assistir: ESPN 4, SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebástián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Atlético-GO: Paulo Vítor, Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Kauan e Robert Santos; Yuri, Kelvin e Federico Martínez. Técnico: Rafael Lacerda.