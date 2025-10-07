Atlético-MG x Sport ao vivo (08/10): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela atrasada 14ª rodada da Série A do Brasileiro e o Leão chega para a partida após a boa apresentação no empate com o Cruzeiro

O Sport possui mais uma difícil missão pela Série A do Campeonato Brasileiro, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após o empate com o Cruzeiro, no domingo, apresentando uma boa atuação, o Leão enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília). O duelo é válido pela atrasada 14ª rodada.

A delegação rubro-negra nem sequer retornou para o Recife. Apesar da campanha desastrosa, o Sport quer aproveitar o bom desempenho diante da Raposa para buscar a segunda vitória fora de casa na competição diante do Galo.

Além disso, o time rubro-negra luta para pelo menos ter uma campanha honrosa em um eventual rebaixamento. Isso porque o Sport ainda possui uma campanha pior que América-RN, Náutico e Santa Cruz. Quando forem rebaixados, os clubes nordestinos somaram 17, 20 e 28 pontos, respectivamente.

O Leão já escapou de ter a pior campanha da história dos pontos corridos. Isso porque superou os 15 pontos da Chapecoense em 2021. Atualmente, possui 16 na lanterna. O próximo adversário, o Atlético-MG, tem 29 pontos.

Sport pode repetir escalação

O técnico Daniel Paulista pode repetir a escalação que enfrentou o Cruzeiro no último domingo. No papel, existe apenas uma dúvida no meio-campo.

O meia Lucas Lima, que foi vetado da partida anterior, dificilmente estará em campo contra o Galo. Ele se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Embora oficialmente seja tratado como dúvida, as chances de jogar são consideradas remotas.

Por outro lado, o lateral-direito Matheus Alexandre retorna ao grupo após cumprir suspensão. Contudo, a expectativa é que Aderlan seja mantido como titular na posição.

Se Daniel Paulista confirmar a mesma equipe, será a segunda vez que ele repete a escalação no Campeonato Brasileiro. A primeira ocorreu após a vitória sobre o Grêmio, quando a formação foi mantida para o jogo seguinte contra o São Paulo.

Mudanças no Atlético-MG

Mais uma vez, Sampaoli sofre com mudanças forçadas. Com a Data-fifa, Júnior Alonso, Ivan Román e Alan Franco estão a serviço de suas respectivas Seleções em amistosos. O chileno e o equatoriano já estavam suspensos para a partida.

Para a zaga, a comissão terá o retorno de Lyanco, que cumpriu suspensão diante do Fluminense. No departamento médico, Cuello, Júnior Santos, Patrick e Alexsander seguem em tratamento.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Atlético-MG x Sport

Atlético-MG

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista (Arana); Fausto Vera, Igor Gomes, Bernard e Scarpa; Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaolli.

Sport

Gabriel; Aderlan; Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG. Horário: 19h (de Brasília). Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR). VAR: Daniel Nobre Bins (RS). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).