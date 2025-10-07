Quando acaba contrato de Derik Lacerda com Sport? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar da péssima campanha na Série A, o atacante é o principal destaque no time rubro-negro de Daniel Paulista na busca pelo milagre da permanência

Apesar da campanha vexatória na Série A do Brasileirão, o atacante Derik Lacerda tem sido o destaque do Sport desde a chegada do técnico Daniel Paulista. Com a temporada chegando ao fim, já começa a crescer as especulações sobre a montagem do elenco para o ano de 2026. Tanto na torcida quanto nos bastidores do Leão da Ilha.

Em entrevista coletiva, Derik não escondeu que enxerga com bons olhos uma possível permanência no Sport. Porém, deixou claro que não depende apenas dele.

"Eu não penso nada agora. Eu quero acabar a temporada bem, focado até acabar e depois vou deixar para o meu empresário resolver. Se pudesse ficar no Sport também, não descartaria essa possibilidade", afirmou o jogador.

"Eu fico muito feliz da torcida reconhecer o meu trabalho, ver o meu esforço e eu estou aqui para ajudar 100% do Sport. Mesmo a gente nessa situação muito difícil, eles enchem o estádio e isso é muito lindo de se ver e dar uma garra a mais para gente se entregar dentro de campo", completou.

Quando acaba contrato de Derik Lacerda com Sport?

O contrato de Derik Lacerda com o Sport vai até o fim deste ano de 2025. Isso porque ele chegou por empréstimo junto ao Cuiabá, que, em troca, recebeu o atacante Carlos Alberto.

Com o Dourado, o contrato do atacante rubro-negro vai até o ano de 2028. Ou seja, para ficar com o atleta, o Sport precisa negociar um novo empréstimo ou comprar o jogador em definitivo.

Na temporada passada, o Cuiabá contratou o atleta da Ponferradina, da Espanha, pagando 1.176.500,00 milhões de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) pela totalidade (100%) dos direitos econômicos.

Melhor temporada

O ano de 2025 tem sido o melhor para Derik Lacerda em relação ao número de gols marcados. Antes de fechar com o Sport, ele tinha marcado oito gols pelo Cuiabá, só que vivia uma seca de 11 jogos na Série B.

No entanto, vestindo a camisa rubro-negra, voltou a encontrar o caminho do gol jogando como centroavante. Assim, marcou mais quatro gols, inclusive, no último jogo contra o Cruzeiro, e chegou a 12 no ano de 2025. Antes, o máximo de gols que chegou em uma temporada foi na marca de seis.