Jogos de hoje (07/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia tem menos partidas ainda, mas para quem gosta de Série B tem dois confrontos importantes para a classificação geral da competição
A Data FIFA ainda não começou, mas várias competições importantes já pausaram. Isso para que os jogadores convocados se apresentem às suas respectivas seleções.
Apesar, os jogos de hoje (07/10) trazem duas partidas interessantes no Campeonato Brasileiro da Série B: Amazonas recebe o Criciúma e tem Botafogo-SP contra Paysandu.
Jogos de futebol hoje (07/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Brasileirão Série B
31ª rodada
- 20h - Amazonas x Criciúma - Disney+
- 21h35 - Botafogo-SP x Paysandu - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
Copa Maria Bonita
3ª rodada - Fase de grupos
- 15h30 - Atlético-PI x Bahia - Canal GOAT
Brasileirão Sub-17
Semifinal - Jogo único
- 19h - Athletico-PR x Atlético-MG SporTV e Globoplay
- 21h30 - Palmeiras x Grêmio - SporTV e Globoplay
English National League 2025/2026
3ª rodada - Jogo atrasado
- 15h45 - Scunthorpe x Morecambe - DAZN