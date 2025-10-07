Jogos de hoje (07/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dia tem menos partidas ainda, mas para quem gosta de Série B tem dois confrontos importantes para a classificação geral da competição

A Data FIFA ainda não começou, mas várias competições importantes já pausaram. Isso para que os jogadores convocados se apresentem às suas respectivas seleções.

Leia Também Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Apesar, os jogos de hoje (07/10) trazem duas partidas interessantes no Campeonato Brasileiro da Série B: Amazonas recebe o Criciúma e tem Botafogo-SP contra Paysandu.

Jogos de futebol hoje (07/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Brasileirão Série B

31ª rodada

20h - Amazonas x Criciúma - Disney+

- Disney+ 21h35 - Botafogo-SP x Paysandu - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

Copa Maria Bonita

3ª rodada - Fase de grupos

15h30 - Atlético-PI x Bahia - Canal GOAT

Brasileirão Sub-17

Semifinal - Jogo único

19h - Athletico-PR x Atlético-MG SporTV e Globoplay

21h30 - Palmeiras x Grêmio - SporTV e Globoplay

English National League 2025/2026



3ª rodada - Jogo atrasado