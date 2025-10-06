Técnico do Santa Cruz lamenta perda do título da Série D, mas celebra acesso e projeta 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O treinador destaca a tristeza por não superar o Barra-SC na final, mas valoriza acesso conquistado e inicia planejamento para a próxima temporada

O Santa Cruz encerrou a Série D 2025 sem o título, após não reveter a vantagem do Barra-SC no jogo de volta da final, mas já tinha garantido o acesso à Série C, que era a meta principal do ano.

Após o desembarque da delegação no Aeroporto Internacional do Recife, no domingo (05/10), o técnico Marcelo Cabo deu entrevista exclusiva ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Ele destacou a frustração pelo vice-campeonato, mas reforçou a importância do acesso para o clube. "A gente fez um trabalho muito bom, eu acho que esse acesso coroou a temporada", pontuou.

Projeção do planejamento do Santa Cruz para 2026

Com contrato até o fim de 2026, o treinador também comentou que já começa a pensar no futuro. No entanto, não entrou em detalhes se haverá manutenção da base ou reformulação do elenco.

"A gente está chegando de uma viagem cansativa. É descansar, pra depois iniciar o planejamento de 2026, afirmou. Apesar da declaração, segundo a apuração do Ge, a permanência dele é incerta.

Além da Terceira Divisão, o Tricolor do Arruda terá pela frente no novo calendário do futebol brasileiro as disputas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Brasil - que não disputa desde 2023.