fechar
Santa Cruz | Notícia

Técnico do Santa Cruz lamenta perda do título da Série D, mas celebra acesso e projeta 2026

O treinador destaca a tristeza por não superar o Barra-SC na final, mas valoriza acesso conquistado e inicia planejamento para a próxima temporada

Por Robert Sarmento Publicado em 06/10/2025 às 10:58
Marcelo Cabo, t&eacute;cnico do Santa Cruz
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz - Renato Ramos/JC Imagem

O Santa Cruz encerrou a Série D 2025 sem o título, após não reveter a vantagem do Barra-SC no jogo de volta da final, mas já tinha garantido o acesso à Série C, que era a meta principal do ano.

Após o desembarque da delegação no Aeroporto Internacional do Recife, no domingo (05/10), o técnico Marcelo Cabo deu entrevista exclusiva ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Leia Também

Ele destacou a frustração pelo vice-campeonato, mas reforçou a importância do acesso para o clube. "A gente fez um trabalho muito bom, eu acho que esse acesso coroou a temporada", pontuou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Projeção do planejamento do Santa Cruz para 2026

Com contrato até o fim de 2026, o treinador também comentou que já começa a pensar no futuro. No entanto, não entrou em detalhes se haverá manutenção da base ou reformulação do elenco.

Mais notícias do Santa Cruz:

"A gente está chegando de uma viagem cansativa. É descansar, pra depois iniciar o planejamento de 2026, afirmou. Apesar da declaração, segundo a apuração do Ge, a permanência dele é incerta.

Além da Terceira Divisão, o Tricolor do Arruda terá pela frente no novo calendário do futebol brasileiro as disputas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Brasil - que não disputa desde 2023. 

Leia também

"Gostaríamos muito de ter conquistado o título", desabafa Cabo após fim da temporada do Santa Cruz
Acabou o ano

"Gostaríamos muito de ter conquistado o título", desabafa Cabo após fim da temporada do Santa Cruz
Quando o Santa Cruz volta a jogar? Entenda o calendário
Cobra Coral

Quando o Santa Cruz volta a jogar? Entenda o calendário

Compartilhe

Tags