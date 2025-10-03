SAF do Santa Cruz: Torcedores terão acesso nominal a votos do Conselho Deliberativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A informação sobre a votação foi dada pelo próprio presidente do clube coral, Bruno Rodrigues, ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que haverá uma ata de assinatura nos encontros do Conselho Delibertivo na votação sobre a venda da Sociedade Anônima do Futebol.

As reuniões serão nos dias 07 e 09 de outubro. Em pauta, a apresentação e avaliação da proposta de venda de 90% das ações, que tem compromisso de investir R$ 1 bilhão em 15 anos.

Polêmica sobre a reunião do Conselho Deliberativo

A TV Coral (canal oficial do clube) irá fazer os registros, mas por enquanto não pode exibir ao vivo. Isso porque o estatudo não permite, mas a diretoria tenta autorização judicial para transmissão.

De acordo com a apuração do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o receio é de que alguém tente "melar" o momento com vídeo. Por ser proibido, poderá ser solicitado o adiamento.

Independente, os tricolores poderão saber nominalmente quem votou a favor ou contra a SAF. É imporante lembrar que apenas a Assembleia Geral de Sócios (AGE) e o executivo tem poder de veto.

Cronograma oficial da SAF do Santa Cruz:

Se os prazo forem cumpridos rigorosamente, a Coral Coral Participações S/A assume a gestão a partir do mês de novembro. Portanto, depois da Série D 2025, dando cerca de 60 dias no processo.

Parecer do Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial.

08 dias para análise do Conselho Deliberativo.



45 dias para os sócios avaliarem a proposta.



Chancelamento oficial do Conselho Deliberativo.

