Quando o Santa Cruz volta a jogar? Entenda o calendário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A temporada 2025 acabou para o Santa Cruz com o vice-campeonato da Série D e o próximo jogo só acontece no que vem pelo Campeonato Pernambucano

O Santa Cruz amargou o vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (4). O Tricolor do Arruda empatou por 0x0 com o Barra-SC, neste sábado, em Itajaí. Como perdeu em casa o jogo de ida por 2x1, precisava pelo menos de uma vitória simples para decidir nos pênaltis.

Quando o Santa Cruz volta a jogar?

O Santa Cruz só volta a jogar no próximo ano. Em 2026, o calendário aponta as participações no Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro.

Assim, o Tricolor do Arruda disputará mais jogos em 2026, já que a Série D conta com menos jogos previstos. Vale ressaltar que a Cobra Coral não conquistou a classificação para a Copa do Nordeste.

Os representantes de Pernambucano para a Copa do Nordeste são Sport e Retrô. Na Copa do Brasil, Sport, Retrô, Santa Cruz e Maguary.