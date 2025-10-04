fechar
Santa Cruz | Notícia

Quando o Santa Cruz volta a jogar? Entenda o calendário

A temporada 2025 acabou para o Santa Cruz com o vice-campeonato da Série D e o próximo jogo só acontece no que vem pelo Campeonato Pernambucano

Por Davi Saboya Publicado em 04/10/2025 às 18:20
Lance do jogo de ida na final da Série D entre Santa Cruz x Barra-SC
Lance do jogo de ida na final da Série D entre Santa Cruz x Barra-SC - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz amargou o vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (4). O Tricolor do Arruda empatou por 0x0 com o Barra-SC, neste sábado, em Itajaí. Como perdeu em casa o jogo de ida por 2x1, precisava pelo menos de uma vitória simples para decidir nos pênaltis.

Quando o Santa Cruz volta a jogar?

O Santa Cruz só volta a jogar no próximo ano. Em 2026, o calendário aponta as participações no Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro.

Assim, o Tricolor do Arruda disputará mais jogos em 2026, já que a Série D conta com menos jogos previstos. Vale ressaltar que a Cobra Coral não conquistou a classificação para a Copa do Nordeste.

Os representantes de Pernambucano para a Copa do Nordeste são Sport e Retrô. Na Copa do Brasil, Sport, Retrô, Santa Cruz e Maguary.

