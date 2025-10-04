Santa Cruz não sai do 0x0 com Barra-SC e acaba temporada como vice-campeão da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor do Arruda perdeu por 2x1 em casa no jogo de ida e precisava de uma vitória de uma vitória simples para pelo menos decidir nos pênaltis

O Santa Cruz encerrou a temporada como vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda não saiu do 0x0 com o Barra-SC, neste sábado (4), na Arena Barra, em Itajaí. O duelo foi válido pela partida de volta da grande final. Como venceu o jogo de ida por 2x1, o time catarinense tinha a vantagem do empate para faturar o título.

Além da conquista da Série D e o acesso à Série C, o Pescador ainda ganhou uma vaga direto na 3ª fase da Copa do Brasil da próxima temporada, de acordo com o novo calendário, e regulamento, divulgado nesta semana pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vale lembrar que Inter de Limeira e Maranhão também conquistaram o acesso à Série C de 2026 junto com Barra-SC e Santa Cruz.

Matéria em atualização