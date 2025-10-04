Santa Cruz "desperdiça" premiação milionária com perda do título da Série D; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor precisa reverter derrota por 2 x 1 no jogo de ida para ser campeão e conquistar classificação direta para a 3ª fase da Copa do Brasil 2026

O Santa Cruz encara o Barra-SC, na Arena Barra, em Itajaí, pelo jogo da volta da Final da Série D 2025 neste sábado (4), às 16h, horário de Brasília.

No jogo de ida, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral perdeu por 2 x 1 e precisa vencer por dois gols para ser campeão, vitória por um gol apenas leva a decisão para os pênaltis.

Em jogo, apenas a taça da de campeão uma vez que ambos os finalistas garantem R$ 250 mil em premiação independente de quem ficar com o título, correto?

Errado. Com o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro para 2026, o campeão da Série D deste ano garante classificação direta para a terceira fase da Copa do Brasil da próxima temporada.

Isso significa, além da vaga em uma fase mais avançada da competição, uma maior premiação de cara sem sequer precisar entrar em campo e passar por duas fases anteriores.

Em 2025, a premiação que cada time recebeu por disputar a terceira fase foi de R$ 2.315.250,00, uma quantia quase 10x maior que a premiação pela Final da Série D.

Os valores que serão distribuídos em premiação para as equipes deve aumentar em 2026, mas a CBF não divulgou os valores exatos até o momento e nem a distribuição por fase disputada.

É possível que o valor seja maior que o de 2025, considerando que o pagamento será proporcional à mesma fase do ano anterior, ou menor, uma vez que, embora ambas se tratem de uma terceira fase, em 2025, ela antecedia às oitavas-de-final, enquanto em 2026 ainda haverão a quarta e a quinta fases antes das oitavas.

Portanto, em se tratando de um período mais inicial da competição e, portanto, mais distante da decisão, existe a probabilidade de as cotas serem inferiores. Contudo, as informações em concreto ainda serão divulgadas pela CBF.

De qualquer forma, o certo é que se conquistar a vaga direta na terceira fase, o Santa Cruz garantirá uma premiação considerável, sobretudo se comparado à que receberia na primeira fase.