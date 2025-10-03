Barra-SC x Santa Cruz ao vivo (04/10): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela partida de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro e a Cobra Coral precisa da vitória para faturar o título inédito

O Santa Cruz terá mais uma decisão histórica na tarde deste sábado (4). A Cobra Coral encara o Barra-SC, às 16h (de Brasília), na Arena Barra, em Santa Catarina. O duelo é válido pelo jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Depois de lotar a Arena de Pernambuco com 45.500 torcedores, recorde que igualou a marca do Sport no estádio, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 1 no jogo de ida. Renato abriu o placar, mas Elvinho e Bernabé garantiram a virada catarinense. O resultado concedeu ao Barra a vantagem do empate para ser campeão.

Para ficar com o título, o Santa Cruz precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Será o último jogo da temporada coral, já com o acesso garantido à Série C de 2026, mas com a possibilidade de coroar o ano com a conquista nacional.

Baixas importantes no Santa Cruz

O técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Galhardo vem sendo contestado pela torcida após atuações abaixo do esperado e fica de fora justamente na final. A tendência é que Ariel apareça como opção para começar jogando na vaga de centroavante e Pedro Favela pode aparecer no meio campo.

"A gente precisa fazer um jogo fora de casa com a mesma postura, de imponência e buscando o gol a todo momento. Porque a gente só vai conseguir reverter o resultado se tivermos o mesmo comportamento dentro de casa no último jogo", comentou o técnico Marcelo Cabo.

Barra-SC chega em alta

O adversário, fundado em 2013, disputa apenas sua segunda Série D e chega como dono da melhor campanha da competição em 2025, com 15 vitórias. O Santa, por sua vez, joga pela força de sua camisa e tradição — 48 títulos oficiais no futebol profissional e um troféu da Série C em 2013.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o último jogo do Santa Cruz na temporada. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pelo Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Barra-SC

Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Natan; Da Rocha, Rafinha, Tetê e Renan Barnabé; Elvinho e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Gabriel Galhardo, Pedro Favela e William Júnior; Renato, Geovany e Ariel. Técnico: Marcelo Cabo.

Competição: Série D do Campeonato Brasileiro. Local: Arena Barra FC, em Itajaí-SC. Horário: 16h (de Brasília). Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ). Onde assistir: Metrópoles (Youtube).