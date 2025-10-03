Barra-SC x Santa Cruz ao vivo (04/10): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela partida de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro e a Cobra Coral precisa da vitória para faturar o título inédito
O Santa Cruz terá mais uma decisão histórica na tarde deste sábado (4). A Cobra Coral encara o Barra-SC, às 16h (de Brasília), na Arena Barra, em Santa Catarina. O duelo é válido pelo jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Depois de lotar a Arena de Pernambuco com 45.500 torcedores, recorde que igualou a marca do Sport no estádio, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 1 no jogo de ida. Renato abriu o placar, mas Elvinho e Bernabé garantiram a virada catarinense. O resultado concedeu ao Barra a vantagem do empate para ser campeão.
Para ficar com o título, o Santa Cruz precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis.
Será o último jogo da temporada coral, já com o acesso garantido à Série C de 2026, mas com a possibilidade de coroar o ano com a conquista nacional.
Baixas importantes no Santa Cruz
O técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Galhardo vem sendo contestado pela torcida após atuações abaixo do esperado e fica de fora justamente na final. A tendência é que Ariel apareça como opção para começar jogando na vaga de centroavante e Pedro Favela pode aparecer no meio campo.
"A gente precisa fazer um jogo fora de casa com a mesma postura, de imponência e buscando o gol a todo momento. Porque a gente só vai conseguir reverter o resultado se tivermos o mesmo comportamento dentro de casa no último jogo", comentou o técnico Marcelo Cabo.
Barra-SC chega em alta
O adversário, fundado em 2013, disputa apenas sua segunda Série D e chega como dono da melhor campanha da competição em 2025, com 15 vitórias. O Santa, por sua vez, joga pela força de sua camisa e tradição — 48 títulos oficiais no futebol profissional e um troféu da Série C em 2013.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o último jogo do Santa Cruz na temporada. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a decisão será exibida pelo Metrópoles (Youtube).
Ficha do jogo
Barra-SC
Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Natan; Da Rocha, Rafinha, Tetê e Renan Barnabé; Elvinho e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.
Santa Cruz
Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Gabriel Galhardo, Pedro Favela e William Júnior; Renato, Geovany e Ariel. Técnico: Marcelo Cabo.
Competição: Série D do Campeonato Brasileiro. Local: Arena Barra FC, em Itajaí-SC. Horário: 16h (de Brasília). Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ). Onde assistir: Metrópoles (Youtube).