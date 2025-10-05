"Gostaríamos muito de ter conquistado o título", desabafa Cabo após fim da temporada do Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O técnico Marcelo Cabo não escondeu que queria terminar a temporada 2025 pelo Santa Cruz com o título da Série D do Campeonato Brasileiro

O técnico Marcelo Cabo lamentou a perda do título da Série D do Campeonato Brasileiro, mas fez um balanço positivo da campanha. Em entrevista coletiva, Cabo expressou o desejo de ter coroado o ano com o troféu para a torcida.

Depois da derrota por 2x1 em casa no jogo de ida, a Cobra Coral precisava de uma vitória em Santa Catarina para faturar o título. Porém, não conseguiu sair de um 0x0 no último jogo da temporada.

“Gostaríamos muito de ter conquistado o título para fechar com chave de ouro a nossa temporada. O nosso torcedor merecia, o presidente Bruno, todos que fazem parte deste processo estavam merecendo essa conquista”, afirmou o treinador.

Apesar da frustração na final, Cabo enfatizou que o saldo da Série D é extremamente positivo para o clube. O técnico relembrou o cenário de incerteza no início da trajetória no comando da equipe.

“Apesar disso, o saldo é muito positivo desta Série D. Lembro que quando cheguei existia uma apreensão, se a gente iria se classificar. Não só nos classificamos como passamos por cada fase”, destacou.

Para Cabo, o desempenho da equipe ao longo da competição foi digno do clube e atendeu às expectativas da torcida. “Tenho certeza que nosso torcedor está orgulhoso e que esse grupo honrou a camisa”, concluiu o treinador, que tem contrato até o próximo ano com o Santa Cruz.

