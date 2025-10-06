Jogos de hoje (06/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A data marca o inicio da primeira semana da Data FIFA de outubro para seleções. Os destaques das partidas entre clubes envolvem o futebol feminino

Por causa da Data FIFA, várias competições importantes dão pausa no calendário para que os jogadores convocados atuais pelas suas respectivas seleções sem prejudicar os clubes.

Leia Também Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Diante disso, os jogos de hoje (06/10) destacam apenas o futebol feminino, apesar de ter partidas pelo Campeonato Argentino e encerramento de rodada no Campeonato Uruguaio.

Jogos de futebol hoje (06/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Copa Maria Bonita

Fase de grupos - 3ª rodada

15h30 - ABC x Sport - Canal GOAT

19h30 - Fortaleza x Confiança - Canal GOAT

Libertadores Feminina

Fase de grupos - 2ª rodada

16h - San Lorenzo x Olimpia - Xsports e Canal GOAT

16h - Deportivo Cali x Nacional - Canal GOAT

20h - São Paulo x Colo-Colo - Xsports, CazéTV, Canal GOAT, SporTV e Globoplay

20h - Libertad x Universidad de Chile - Canal GOAT

League Two 2025/2026



11ª rodada

16h - Harrogate x Crewe Alexandra - Disney+

Liga Profesional de Fútbol

2ª fase - 11ª rodada

19h - Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield - Disney+

21h - Racing x Independiente Rivadavia -ESPN e Disney+

Liga Profesional de Primera División

Clausura - 10ª rodada