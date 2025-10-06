Jogos de hoje (06/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários
A data marca o inicio da primeira semana da Data FIFA de outubro para seleções. Os destaques das partidas entre clubes envolvem o futebol feminino
Por causa da Data FIFA, várias competições importantes dão pausa no calendário para que os jogadores convocados atuais pelas suas respectivas seleções sem prejudicar os clubes.
Diante disso, os jogos de hoje (06/10) destacam apenas o futebol feminino, apesar de ter partidas pelo Campeonato Argentino e encerramento de rodada no Campeonato Uruguaio.
Jogos de futebol hoje (06/10/2025)
Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.
Copa Maria Bonita
Fase de grupos - 3ª rodada
- 15h30 - ABC x Sport - Canal GOAT
- 19h30 - Fortaleza x Confiança - Canal GOAT
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Libertadores Feminina
Fase de grupos - 2ª rodada
- 16h - San Lorenzo x Olimpia - Xsports e Canal GOAT
- 16h - Deportivo Cali x Nacional - Canal GOAT
- 20h - São Paulo x Colo-Colo - Xsports, CazéTV, Canal GOAT, SporTV e Globoplay
- 20h - Libertad x Universidad de Chile - Canal GOAT
League Two 2025/2026
11ª rodada
- 16h - Harrogate x Crewe Alexandra - Disney+
Liga Profesional de Fútbol
2ª fase - 11ª rodada
- 19h - Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield - Disney+
- 21h - Racing x Independiente Rivadavia -ESPN e Disney+
Liga Profesional de Primera División
Clausura - 10ª rodada
- 19h - Defensor x Montevideo Wanderers - Disney+