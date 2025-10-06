fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (06/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir ao vivo e horários

A data marca o inicio da primeira semana da Data FIFA de outubro para seleções. Os destaques das partidas entre clubes envolvem o futebol feminino

Por Robert Sarmento Publicado em 06/10/2025 às 4:06
Jogadores do Sport celembram gol na Copa Maria Bonita
Jogadores do Sport celembram gol na Copa Maria Bonita - Sandy James/Sport

Por causa da Data FIFA, várias competições importantes dão pausa no calendário para que os jogadores convocados atuais pelas suas respectivas seleções sem prejudicar os clubes.

Diante disso, os jogos de hoje (06/10) destacam apenas o futebol feminino, apesar de ter partidas pelo Campeonato Argentino e encerramento de rodada no Campeonato Uruguaio.

Jogos de futebol hoje (06/10/2025)

Abaixo, veja a agenda completa do futebol, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qalquer mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Copa Maria Bonita

Fase de grupos - 3ª rodada

  • 15h30 - ABC x Sport - Canal GOAT

  • 19h30 - Fortaleza x Confiança - Canal GOAT

Libertadores Feminina

Fase de grupos - 2ª rodada

  • 16h - San Lorenzo x Olimpia - Xsports e Canal GOAT

  • 16h - Deportivo Cali x Nacional - Canal GOAT

  • 20h - São Paulo x Colo-Colo - Xsports, CazéTV, Canal GOAT, SporTV e Globoplay

  • 20h - Libertad x Universidad de Chile - Canal GOAT

League Two 2025/2026

11ª rodada

  • 16h - Harrogate x Crewe Alexandra - Disney+

Liga Profesional de Fútbol

2ª fase - 11ª rodada

  • 19h - Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield - Disney+
  • 21h - Racing x Independiente Rivadavia -ESPN e Disney+

Liga Profesional de Primera División

Clausura - 10ª rodada

  • 19h - Defensor x Montevideo Wanderers - Disney+

"Gostaríamos muito de ter conquistado o título", desabafa Cabo após fim da temporada do Santa Cruz
Transmissão São Paulo x Palmeiras ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
