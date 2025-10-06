Sport busca a vitória diante do Atlético-MG para encerrar tabu de 25 anos
Leão da Ilha chega com moral após empate surpreendente contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo placar de 1 a 1. Confronto será nesta quarta-feira (08)
O Sport encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (08), às 19h00 (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada da Série A. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O Leão da Ilha segue com um desafio histórico no confronto direto entre os clubes. A última vitória do time pernambucano diante do Galo em Belo Horizonte aconteceu há mais de duas décadas, em 2000. Na ocasião, o time pernambucano aplicou um surpreendente 6 a 0 no adversário.
De lá para cá, foram disputadas 17 partidas entre os clubes, com mando do Atlético-MG. O clube mineiro venceu 14 confrontos, com apenas três empates.
Confira todos os 10 últimos confrontos entre Atlético-MG x Sport em Belo Horizonte
- 30/04/2024 – Atlético Mineiro 2 x 0 Sport – Copa do Brasil 2024
- 18/09/2021 – Atlético Mineiro 3 x 0 Sport – Brasileirão 2021
- 24/10/2020 – Atlético Mineiro 0 x 0 Sport – Brasileirão 2020
- 30/09/2018 – Atlético Mineiro 5 x 2 Sport – Brasileirão 2018
- 21/06/2017 – Atlético Mineiro 2 x 2 Sport – Brasileirão 2017
- 15/09/2016 – Atlético Mineiro 1 x 0 Sport – Brasileirão 2016
- 08/07/2015 – Atlético Mineiro 2 x 1 Sport – Brasileirão 2015
- 25/10/2014 – Atlético Mineiro 3 x 2 Sport – Brasileirão 2014
- 14/10/2012 – Atlético Mineiro 2 x 1 Sport – Brasileirão 2012
- 14/04/2010 – Atlético Mineiro 1 x 0 Sport – Copa do Brasil 2010
O Sport espera sair invicto de Belo Horizonte, após o empate diante do Cruzeiro, pelo placar de 1 a 1. O Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos.
Por outro lado, o Atlético-MG está na 15ª colocação, com 29 pontos. O Galo vem de derrota em duelo contra o Fluminense, por 3 a 0.