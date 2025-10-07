Avaí x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Derrotado nas rodadas anteriores, Leão da Ilha espera voltar aos eixos. Voltaço ficou no empate na última partida e está na zona de rebaixamento
Nesta quarta-feira (08/10), Avaí e Volta Redonda se enfrentam pela 31ª rodada da Série B, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O jogo será disputado às 21h35 (Horário de Brasília).
Como chegam as equipes
Em má fase, o Avaí foi derrotado nas duas rodadas anteriores. A equipe catarinense ocupa a 11ª colocação na classificação, com 40 pontos conquistados. A equipe espera voltar a vencer.
O Volta Redonda ficou no empate na rodada anterior, contra o Goiás, sem gols. O Voltaço abre a zona de rebaixamento, com apenas 31 pontos, e busca a vitória para deixar o Z-4.
Onde assistir Avaí x Volta Redonda ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (08/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 31
- Local: Ressacada, em Florianópolis (MG)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin.
Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Thallyson, Raí; Vitinho, Ítalo e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa