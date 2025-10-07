Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Leão da Alta Araraquarense busca voltar a vencer na Série A, enquanto o Tricolor chega invicto; será o primeiro duelo entre as equipes na elite.
O Fluminense enfrenta nesta quarta-feira (8) o Mirassol, adversário direto na briga pelas primeiras posições da tabela.
A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, válida pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão.
Como chegam as equipes?
O Mirassol chega ao duelo sem vencer há três partidas na Série A, ocupando o 6º lugar com 43 pontos.
Já o Fluminense vem embalado, invicto há quatro jogos, com duas vitórias no Maracanã e um empate fora de casa, somando 38 pontos e ocupando a 7ª posição.
Será o primeiro encontro entre as equipes, com o Mirassol disputando sua primeira Série A.
Onde assistir a Mirassol x Fluminense?
O duelo entre Mirassol e Fluminense nesta quarta-feira (8), às 21h, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).
Arbitragem de Mirassol x Fluminense:
- Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)