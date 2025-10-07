Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Leão da Alta Araraquarense busca voltar a vencer na Série A, enquanto o Tricolor chega invicto; será o primeiro duelo entre as equipes na elite.

O Fluminense enfrenta nesta quarta-feira (8) o Mirassol, adversário direto na briga pelas primeiras posições da tabela.

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, válida pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão.

Como chegam as equipes?

O Mirassol chega ao duelo sem vencer há três partidas na Série A, ocupando o 6º lugar com 43 pontos.

Já o Fluminense vem embalado, invicto há quatro jogos, com duas vitórias no Maracanã e um empate fora de casa, somando 38 pontos e ocupando a 7ª posição.

Será o primeiro encontro entre as equipes, com o Mirassol disputando sua primeira Série A.

Onde assistir a Mirassol x Fluminense?

O duelo entre Mirassol e Fluminense nesta quarta-feira (8), às 21h, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Canobbio e Cano (John Kennedy).

Arbitragem de Mirassol x Fluminense: