Goiás x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Esmeraldino é vice-líder da Série B, mas vive momento instável com três empates seguidos; CRB vem em boa fase e busca encostar no G-4.
Nesta terça-feira (7), o Goiás recebe o CRB, às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.
Como chegam as equipes?
Goiás
O Esmeraldino é o atual vice-líder da Série B e um dos favoritos ao acesso, mas atravessa um momento de turbulência.
Sob o comando de Vágner Mancini, o time soma três empates consecutivos, permitindo que o Coritiba assuma a ponta da competição.
CRB
O time alagoano venceu dois dos últimos três jogos e apresenta uma campanha regular até aqui.
om 43 pontos, ocupa a 10ª posição e ainda sonha em chegar ao G-4, mas está a cinco pontos da zona de classificação para a Série A.
Onde Assistir ao Vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Ficha Técnica
- Data: 07/10/2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
- Árbitro: Matheus Candançan
- Transmissão: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Goiás
Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.
CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.