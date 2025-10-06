fechar
Goiás x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Esmeraldino é vice-líder da Série B, mas vive momento instável com três empates seguidos; CRB vem em boa fase e busca encostar no G-4.

Por João Victor Tavares Publicado em 06/10/2025 às 13:41
Jogadores do Goiás comemoram gol na Série B 2025
Jogadores do Goiás comemoram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Goiás

Nesta terça-feira (7), o Goiás recebe o CRB, às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.

Como chegam as equipes?

Goiás

O Esmeraldino é o atual vice-líder da Série B e um dos favoritos ao acesso, mas atravessa um momento de turbulência.

Sob o comando de Vágner Mancini, o time soma três empates consecutivos, permitindo que o Coritiba assuma a ponta da competição.

CRB

O time alagoano venceu dois dos últimos três jogos e apresenta uma campanha regular até aqui.

om 43 pontos, ocupa a 10ª posição e ainda sonha em chegar ao G-4, mas está a cinco pontos da zona de classificação para a Série A.

Onde Assistir ao Vivo?

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+

Ficha Técnica

  • Data: 07/10/2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
  • Árbitro: Matheus Candançan
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.

