Barueri x Sesi-Bauru: onde assistir ao vivo e horário da final do Campeonato Paulista de Vôlei
Bauru chega à final invicto até o momento, enquanto o Barueri vem embalado após eliminar o atual campeão, Osasco, em duelo decidido no golden set
O Campeonato Paulista de Vôlei feminino 2025 chegou à sua grande final. O duelo valendo o título será entre Sesi-Bauru e Paulistano Barueri, com jogos em ida e volta.
O primeiro encontro entre as equipes será na próxima quarta-feira (08), às 20h30 (horário de Brasília), em Barueri.
Como chegam as equipes?
O Sesi-Bauru chega à final em grande fase, com 100% de aproveitamento no campeonato e liderança na primeira fase. Na semifinal, confirmou o favoritismo ao eliminar o Renasce Sorocaba com duas vitórias por 3 sets a 0.
O Barueri, por sua vez, terminou a fase inicial em terceiro lugar e vem embalado após eliminar o atual campeão, Osasco, em um confronto emocionante decidido no golden set.
Onde assistir ao vivo?
O Paulista de Vôlei Feminino 2025 é exibido pelo SporTV. O canal transmite algumas partidas da primeira fase e todos os jogos do mata-mata.
Ficha de jogo
- Confronto: Sesi-Bauru x Paulistano Barueri
- Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 — Final (jogo de ida)
- Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Barueri (SP)
- Onde assistir: Sportv
Confira a programação das finais do Paulista de Vôlei Feminino 2025
Quarta-feira, 8 de outubro
- 20h30: Barueri x Sesi Vôlei Bauru
Sábado, 11 de outubro
- 21h30: Sesi Vôlei Bauru x Barueri