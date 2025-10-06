fechar
Volei | Notícia

Barueri x Sesi-Bauru: onde assistir ao vivo e horário da final do Campeonato Paulista de Vôlei

Bauru chega à final invicto até o momento, enquanto o Barueri vem embalado após eliminar o atual campeão, Osasco, em duelo decidido no golden set

Por João Victor Tavares Publicado em 06/10/2025 às 13:31
Imagem das jogadoras do Sesi-Bauru comemorando vitória na Superliga
Imagem das jogadoras do Sesi-Bauru comemorando vitória na Superliga - Felipe Wiira / Sesi-SP

O Campeonato Paulista de Vôlei feminino 2025 chegou à sua grande final. O duelo valendo o título será entre Sesi-Bauru e Paulistano Barueri, com jogos em ida e volta.

O primeiro encontro entre as equipes será na próxima quarta-feira (08), às 20h30 (horário de Brasília), em Barueri.

Como chegam as equipes?

O Sesi-Bauru chega à final em grande fase, com 100% de aproveitamento no campeonato e liderança na primeira fase. Na semifinal, confirmou o favoritismo ao eliminar o Renasce Sorocaba com duas vitórias por 3 sets a 0.

O Barueri, por sua vez, terminou a fase inicial em terceiro lugar e vem embalado após eliminar o atual campeão, Osasco, em um confronto emocionante decidido no golden set.

Onde assistir ao vivo?

O Paulista de Vôlei Feminino 2025 é exibido pelo SporTV. O canal transmite algumas partidas da primeira fase e todos os jogos do mata-mata.

Ficha de jogo

  • Confronto: Sesi-Bauru x Paulistano Barueri
  • Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 — Final (jogo de ida)
  • Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Barueri (SP)
  • Onde assistir: Sportv

Confira a programação das finais do Paulista de Vôlei Feminino 2025

Quarta-feira, 8 de outubro

  • 20h30: Barueri x Sesi Vôlei Bauru

Sábado, 11 de outubro

  • 21h30: Sesi Vôlei Bauru x Barueri

