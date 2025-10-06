Barueri x Sesi-Bauru: onde assistir ao vivo e horário da final do Campeonato Paulista de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bauru chega à final invicto até o momento, enquanto o Barueri vem embalado após eliminar o atual campeão, Osasco, em duelo decidido no golden set

O Campeonato Paulista de Vôlei feminino 2025 chegou à sua grande final. O duelo valendo o título será entre Sesi-Bauru e Paulistano Barueri, com jogos em ida e volta.

O primeiro encontro entre as equipes será na próxima quarta-feira (08), às 20h30 (horário de Brasília), em Barueri.

Como chegam as equipes?

O Sesi-Bauru chega à final em grande fase, com 100% de aproveitamento no campeonato e liderança na primeira fase. Na semifinal, confirmou o favoritismo ao eliminar o Renasce Sorocaba com duas vitórias por 3 sets a 0.

O Barueri, por sua vez, terminou a fase inicial em terceiro lugar e vem embalado após eliminar o atual campeão, Osasco, em um confronto emocionante decidido no golden set.

Onde assistir ao vivo?

O Paulista de Vôlei Feminino 2025 é exibido pelo SporTV. O canal transmite algumas partidas da primeira fase e todos os jogos do mata-mata.

Ficha de jogo

Confronto: Sesi-Bauru x Paulistano Barueri

Sesi-Bauru x Paulistano Barueri Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 — Final (jogo de ida)

Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 — Final (jogo de ida) Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025

Quarta-feira, 08 de outubro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Barueri (SP)

Barueri (SP) Onde assistir: Sportv

Leia Também Quem venceu a Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025? Confira a campeã e como foi a partida

Confira a programação das finais do Paulista de Vôlei Feminino 2025

Quarta-feira, 8 de outubro

20h30: Barueri x Sesi Vôlei Bauru

Sábado, 11 de outubro