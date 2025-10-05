Transmissão Bahia x Flamengo ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Tricolor tenta somar pontos na Fonte Nova para se firmar na tabela, enquanto o Mengão, embalado, segue na caça aos líderes do Brasileirão.
Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto promete intensidade, já que coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos da competição.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Bahia e Flamengo neste fim de semana terá transmissão ao vivo pelo Premiere e, infelizmente, não contará com transmissão online gratuita, restando apenas a opção da Globoplay para assistir pela internet.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
- Data: domingo, 6 de outubro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Transmissão: Globo e Premiere
Prováveis escalações
Bahia
Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José.
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino.