Transmissão Bahia x Flamengo ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Tricolor tenta somar pontos na Fonte Nova para se firmar na tabela, enquanto o Mengão, embalado, segue na caça aos líderes do Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/10/2025 às 13:00
- Divulgação/ EC Bahia

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto promete intensidade, já que coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos da competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Bahia e Flamengo neste fim de semana terá transmissão ao vivo pelo Premiere e, infelizmente, não contará com transmissão online gratuita, restando apenas a opção da Globoplay para assistir pela internet.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
  • Data: domingo, 6 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Transmissão: Globo e Premiere

Prováveis escalações

Bahia

Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José.

Flamengo

Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino.

