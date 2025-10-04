fechar
Outros Esportes |

UFC 320: haverá transmissão online grátis? Saiba onde assistir Poatan x Ankalaev

Neste sábado (4), Las Vegas será palco do UFC 320, mais um grande evento da principal organização que promete parar o mundo do MMA.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/10/2025 às 15:00
Imagem do card da luta entre Ankalaev e Alex Poatan.
Imagem do card da luta entre Ankalaev e Alex Poatan. - Divulgação/UFC

A aguardada revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev está cada vez mais próxima.

Neste sábado (4), a T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), será o palco do UFC 320, que, além da disputa pelo cinturão dos meio-pesados, também contará com o duelo entre o campeão dos pesos-galos, Merab Dvalishvili, e o desafiante norte-americano Cory Sandhagen.

Terá transmissão ao vivo, online e grátis?

O card principal, que traz o aguardado confronto entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, não será transmitido de forma gratuita.

A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming UFC Fight Pass, com início marcado para as 23h (horário de Brasília). Ou seja, para assistir à luta principal, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O mesmo vale para o card preliminar, que também será exibido apenas no UFC Fight Pass, a partir das 21h.

A única parte do evento com transmissão online e gratuita será as preliminares iniciais, a partir das 19h, que poderão ser assistidas ao vivo pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube, TikTok e Facebook.

Leia Também

Card completo do UFC 320

Card Principal (23H)

  • Magomed Ankalaev x Alex “Poatan” Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card Preliminar (21H)

  • Ateba Gautier x Ozzy Diaz
  • Edmen Shahbazyan x André “Sergipano” Muniz
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Daniel “Willycat” Santos x Joo Sang Yoo

Preliminares iniciais (19H)

  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Leia também

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags