UFC 320: haverá transmissão online grátis? Saiba onde assistir Poatan x Ankalaev
Neste sábado (4), Las Vegas será palco do UFC 320, mais um grande evento da principal organização que promete parar o mundo do MMA.
A aguardada revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev está cada vez mais próxima.
Neste sábado (4), a T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), será o palco do UFC 320, que, além da disputa pelo cinturão dos meio-pesados, também contará com o duelo entre o campeão dos pesos-galos, Merab Dvalishvili, e o desafiante norte-americano Cory Sandhagen.
Terá transmissão ao vivo, online e grátis?
O card principal, que traz o aguardado confronto entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, não será transmitido de forma gratuita.
A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming UFC Fight Pass, com início marcado para as 23h (horário de Brasília). Ou seja, para assistir à luta principal, será necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O mesmo vale para o card preliminar, que também será exibido apenas no UFC Fight Pass, a partir das 21h.
A única parte do evento com transmissão online e gratuita será as preliminares iniciais, a partir das 19h, que poderão ser assistidas ao vivo pelos canais oficiais do UFC Brasil no YouTube, TikTok e Facebook.
Card completo do UFC 320
Card Principal (23H)
- Magomed Ankalaev x Alex “Poatan” Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card Preliminar (21H)
- Ateba Gautier x Ozzy Diaz
- Edmen Shahbazyan x André “Sergipano” Muniz
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Daniel “Willycat” Santos x Joo Sang Yoo
Preliminares iniciais (19H)
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker