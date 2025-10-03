Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Tricolor tenta reação no Maracanã, enquanto o Galo, embalado e em busca do G-4, aposta em Hulk para seguir firme no Brasileirão.
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo promete equilíbrio, já que coloca frente a frente duas equipes com objetivos importantes na competição.
Como chegam as equipes
Fluminense
O Tricolor busca se recuperar na tabela após oscilar nas últimas rodadas. Jogando em casa, aposta no apoio da torcida e no talento de suas peças ofensivas para reencontrar o caminho das vitórias.
Atlético-MG
O Galo vive boa fase, brigando diretamente pelo G-4 e tentando encurtar a distância para os líderes. Com Hulk em grande momento, a equipe mineira chega embalada para tentar surpreender no Rio de Janeiro.
Onde assistir ao vivo?
O confronto deste sábado entre Fluminense e Atlético-MG contará com transmissão ao vivo da TV Record (canal aberto), do Cazé TV (Youtube), do Sportv (canal fechado) e do Premiere (pay-per-view).
Ficha da partida
- Jogo: Fluminense x Atlético-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (27ª rodada)
- Data: 04/10/2025 (sábado)
- Horário: 18h30
- Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV (menos RJ) e Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz
Atlético-MG
Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (ou Alan Franco) e Zaracho; Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito