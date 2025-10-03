fechar
Onde assistir | Notícia

Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Tricolor tenta reação no Maracanã, enquanto o Galo, embalado e em busca do G-4, aposta em Hulk para seguir firme no Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/10/2025 às 13:53
John Kennedy, atacante do Fluminense
John Kennedy, atacante do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo promete equilíbrio, já que coloca frente a frente duas equipes com objetivos importantes na competição.

Como chegam as equipes

Fluminense

O Tricolor busca se recuperar na tabela após oscilar nas últimas rodadas. Jogando em casa, aposta no apoio da torcida e no talento de suas peças ofensivas para reencontrar o caminho das vitórias.

Atlético-MG

O Galo vive boa fase, brigando diretamente pelo G-4 e tentando encurtar a distância para os líderes. Com Hulk em grande momento, a equipe mineira chega embalada para tentar surpreender no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo?

O confronto deste sábado entre Fluminense e Atlético-MG contará com transmissão ao vivo da TV Record (canal aberto), do Cazé TV (Youtube), do Sportv (canal fechado) e do Premiere (pay-per-view).

Ficha da partida

  • Jogo: Fluminense x Atlético-MG
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (27ª rodada)
  • Data: 04/10/2025 (sábado)
  • Horário: 18h30
  • Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: SporTV (menos RJ) e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (ou Alan Franco) e Zaracho; Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Leia também

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
CRB x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

CRB x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags