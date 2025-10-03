Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tricolor tenta reação no Maracanã, enquanto o Galo, embalado e em busca do G-4, aposta em Hulk para seguir firme no Brasileirão.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo promete equilíbrio, já que coloca frente a frente duas equipes com objetivos importantes na competição.

Como chegam as equipes

Fluminense

O Tricolor busca se recuperar na tabela após oscilar nas últimas rodadas. Jogando em casa, aposta no apoio da torcida e no talento de suas peças ofensivas para reencontrar o caminho das vitórias.

Atlético-MG

O Galo vive boa fase, brigando diretamente pelo G-4 e tentando encurtar a distância para os líderes. Com Hulk em grande momento, a equipe mineira chega embalada para tentar surpreender no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo?

O confronto deste sábado entre Fluminense e Atlético-MG contará com transmissão ao vivo da TV Record (canal aberto), do Cazé TV (Youtube), do Sportv (canal fechado) e do Premiere (pay-per-view).

Ficha da partida

Jogo: Fluminense x Atlético-MG

Fluminense x Atlético-MG Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (27ª rodada)

Campeonato Brasileiro – Série A (27ª rodada) Data: 04/10/2025 (sábado)

04/10/2025 (sábado) Horário: 18h30

18h30 Local: Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã – Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: SporTV (menos RJ) e Premiere

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (ou Alan Franco) e Zaracho; Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito