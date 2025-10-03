Artilharia do Brasileirão Série A 2025: Kaio Jorge, Arrascaeta e mais; veja o top 5 atualizado
Kaio Jorge lidera a disputa com 15 gols marcados, seguido pelo uruguaio Arrascaeta e do argentino Vegetti; veja a lista de destaque dos goleadores
A briga pela artilharia do Brasileirão Série A 2025 está acirrada e promete emoções até a 38ª rodada. Os atacantes seguem em destaque, mas meias e até laterais aparecem na lista.
Na ponta está Kaio Jorge (Cruzeiro), que voltou ao futebol brasileiro em grande fase e já balançou as redes 15 vezes, até o momento. Logo atrás, o uruguaio Arrascaeta (Flamengo).
O jogador do rubro-negro carioca tem 14 gols até aqui. Outro nome de destaque é o argentino Vegetti (Vasco da Gama), referência no ataque do clube cruzmaltino, que soma 12 gols.
Fechando o top 5 aparecem Pedro (Flamengo) com 10 gols e o surpreendente Reinaldo (Mirassol), lateral-esquerdo artilheiro que soma 9, empatado com Vitor Roque (Palmeiras).
Artilheiros do Brasileirão Série A 2025
Top 5 da artilharia até a 26ª rodada
- 1. Kaio Jorge (Cruzeiro) – 15 gols
- 2. Arrascaeta (Flamengo) – 14 gols
- 3. Vegetti (Vasco) – 12 gols
- 4. Pedro (Flamengo) – 10 gols
- 5. Reinaldo (Mirassol) e Vitor Roque (Palmeiras) – 9 gols
Entre os que aparecem na sequência com 6 gols estão nomes como Cano (Fluminense), Yuri Alberto (Corinthians), Isidro Pitta (RB Bragantino), Braithwaite (Grêmio) e Barreal (Santos).
- Alan Patrick (Internacional) – 8 gols
- Flaco López (Palmeiras) – 8 gols
- Pedro Raul (Ceará) – 7 gols
- Rayan (Vasco) – 7 gols
- Renato Kayzer (Vitória) – 7 gols