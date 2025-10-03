Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Dragão tenta se aproximar do G-4 com 42 pontos, enquanto o Furacão, 4º colocado com 48, busca manter-se firme na zona de acesso.

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (5/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

O Dragão soma 42 pontos e aparece no meio da tabela, tentando se aproximar dos times que brigam pelo G-4.

Já o Furacão tem 48 pontos, em 4º lugar, fechando a zona de acesso, e busca somar pontos fora de casa para se manter entre os quatro melhores.

Onde assistir ao vivo Atlético-GO x Athletico-PR?

O jogo terá transmissão ao vivo pela RedeTV (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), Kwai (streaming) e SportyNet.

Ficha da partida

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 30ª rodada

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 30ª rodada Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025 – 20h30 (de Brasília)

Domingo, 5 de outubro de 2025 – 20h30 (de Brasília) Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO) Transmissão: RedeTV / Desimpedidos / Kwai / SportyNet

Prováveis escalações

Atlético-GO

Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Robert e Yuri; Kauan, Maranhão e Kevin.

Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu e Esquivel; Luiz Fernando (Leozinho) e Viveros.