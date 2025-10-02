Transmissão Vitória x Ceará ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Rubro-negro luta para sair da zona de rebaixamento após três derrotas seguidas, enquanto o Vozão busca manter a boa fase na 11ª posição.
Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (02), às 19h (de Brasília), no Barradão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nove pontos separam as duas equipes na tabela de classificação.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Vitória e Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Infelizmente, não haverá opção gratuita para assistir, restando apenas o Globoplay como alternativa online.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A, 26ª rodada
- Data: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)
- Onde assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Vitória (técnico: Jair Ventura):
Escalação: Lucas Arcanjo; Halter, Camutanga, Marcos; Cáceres, Baralhas, Dudu, Pepê, Ramon; Erick, Renato Kayzer.
Ceará (técnico: Léo Condé):
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo, Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul.