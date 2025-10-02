Transmissão Vitória x Ceará ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Rubro-negro luta para sair da zona de rebaixamento após três derrotas seguidas, enquanto o Vozão busca manter a boa fase na 11ª posição.

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (02), às 19h (de Brasília), no Barradão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nove pontos separam as duas equipes na tabela de classificação.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Vitória e Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Infelizmente, não haverá opção gratuita para assistir, restando apenas o Globoplay como alternativa online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A, 26ª rodada

Campeonato Brasileiro – Série A, 26ª rodada Data: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025

Quarta-feira, 1º de outubro de 2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)

Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA) Onde assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Vitória (técnico: Jair Ventura):

Escalação: Lucas Arcanjo; Halter, Camutanga, Marcos; Cáceres, Baralhas, Dudu, Pepê, Ramon; Erick, Renato Kayzer.



Ceará (técnico: Léo Condé):

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo, Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul.