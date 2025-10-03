Serie B | Notícia
Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Criciúma, Goiás e Coritiba estão empatados na liderança da competição, com 50 pontos conquistados. Faltam 9 rodadas para o fim da competição
A Série B vive momento decisivo à medida em que a competição se aproxima de seu final. Faltando 9 rodadas para o término da liga, a briga pelo acesso segue acirrada.
Três equipes estão empatadas na liderança. Criciúma, Coritiba e Goiás, com 50 pontos, lideram a competição. O Athletico-PR, com 48 pontos, completa o G-4.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Criciúma
|50
|30
|14
|8
|8
|39
|26
|+13
|2
|Coritiba
|50
|29
|14
|8
|7
|30
|19
|+11
|3
|Goiás
|50
|29
|14
|8
|7
|34
|26
|+8
|4
|Athletico-PR
|48
|29
|14
|6
|9
|43
|36
|+7
|5
|Novorizontino
|47
|29
|12
|11
|6
|32
|26
|+6
|6
|Cuiabá
|46
|30
|12
|10
|8
|37
|34
|+3
|7
|Chapecoense
|44
|29
|13
|5
|11
|41
|30
|+11
|8
|Remo
|42
|29
|10
|12
|7
|33
|28
|+5
|9
|Atlético-GO
|42
|29
|10
|12
|7
|31
|28
|+3
|10
|CRB
|40
|29
|12
|4
|13
|33
|30
|+3
|11
|Avaí
|40
|29
|10
|10
|9
|36
|32
|+4
|12
|Operário
|39
|29
|10
|9
|10
|31
|28
|+3
|13
|Vila Nova
|39
|30
|10
|9
|11
|33
|32
|+1
|14
|Ferroviária
|36
|29
|8
|12
|9
|33
|36
|-3
|15
|América-MG
|33
|29
|9
|6
|14
|29
|35
|-6
|16
|Athletic
|32
|29
|9
|5
|15
|30
|40
|-10
|17
|Volta Redonda
|30
|29
|7
|9
|13
|31
|43
|-12
|18
|Botafogo-SP
|29
|29
|7
|8
|14
|25
|44
|-19
|19
|Amazonas FC
|27
|29
|6
|9
|14
|29
|44
|-15
|20
|Paysandu
|26
|30
|5
|11
|14
|26
|36
|-10
Próximos jogos da Série B
Sexta-Feira (03/10)
- 19h00 – Athletic x Amazonas FC
- 21h30 – Coritiba x Botafogo-SP
- 21h35 – CRB x Avaí
Leia Também
Sábado (05/10)
- 16h00 – Chapecoense x Novorizontino
- 18h30 – Volta Redonda x Goiás
- 20h30 – Ferroviária x América-MG
Domingo (06/10)
- 16h00 – Operário x Remo
- 20h30 – Atlético-GO x Athletico-PR