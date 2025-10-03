fechar
Serie B | Notícia

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Criciúma, Goiás e Coritiba estão empatados na liderança da competição, com 50 pontos conquistados. Faltam 9 rodadas para o fim da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 13:13
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Andre Borges/CBF

A Série B vive momento decisivo à medida em que a competição se aproxima de seu final. Faltando 9 rodadas para o término da liga, a briga pelo acesso segue acirrada.

Três equipes estão empatadas na liderança. Criciúma, Coritiba e Goiás, com 50 pontos, lideram a competição. O Athletico-PR, com 48 pontos, completa o G-4.

Pos Clube P J V E D GP GC SG
1 Criciúma 50 30 14 8 8 39 26 +13
2 Coritiba 50 29 14 8 7 30 19 +11
3 Goiás 50 29 14 8 7 34 26 +8
4 Athletico-PR 48 29 14 6 9 43 36 +7
5 Novorizontino 47 29 12 11 6 32 26 +6
6 Cuiabá 46 30 12 10 8 37 34 +3
7 Chapecoense 44 29 13 5 11 41 30 +11
8 Remo 42 29 10 12 7 33 28 +5
9 Atlético-GO 42 29 10 12 7 31 28 +3
10 CRB 40 29 12 4 13 33 30 +3
11 Avaí 40 29 10 10 9 36 32 +4
12 Operário 39 29 10 9 10 31 28 +3
13 Vila Nova 39 30 10 9 11 33 32 +1
14 Ferroviária 36 29 8 12 9 33 36 -3
15 América-MG 33 29 9 6 14 29 35 -6
16 Athletic 32 29 9 5 15 30 40 -10
17 Volta Redonda 30 29 7 9 13 31 43 -12
18 Botafogo-SP 29 29 7 8 14 25 44 -19
19 Amazonas FC 27 29 6 9 14 29 44 -15
20 Paysandu 26 30 5 11 14 26 36 -10

Próximos jogos da Série B

Sexta-Feira (03/10)

  • 19h00 – Athletic x Amazonas FC
  • 21h30 – Coritiba x Botafogo-SP
  • 21h35 – CRB x Avaí

Leia Também

Sábado (05/10)

  • 16h00 – Chapecoense x Novorizontino
  • 18h30 – Volta Redonda x Goiás
  • 20h30 – Ferroviária x América-MG

Domingo (06/10)

  • 16h00 – Operário x Remo
  • 20h30 – Atlético-GO x Athletico-PR

