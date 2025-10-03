Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Chape venceu o Amazonas na rodada anterior e busca nova vitória para seguir vivo na luta pelo G-4. Tigre do Vale está invicto há cinco jogos
Chapecoense e Novorizontino se enfrentam neste sábado (04/10), às 16h00, na Arena Condá, em Chapecó, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
A Chapecoense soma 44 pontos e aparece na sétima colocação, ainda de olho na briga pelo acesso. A equipe sonha em retornar à elite do futebol brasileiro após 4 anos de ausência.
O Novorizontino tem 47 pontos, ocupando a quinta colocação, e mira o G-4 para seguir vivo na luta pela Série A. O time está um ponto atrás do quarto colocado Athletico-PR.
Onde assistir Chapecoense x Novorizontino ao vivo
O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10 – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B 2025 – Rodada 30
- Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Chapecoense: Rafael Santos; Marcinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Ítalo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo
Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Luís Oyama e Rômulo; Bruno José, Matheus Frizzo e Robson. Técnico: Enderson Moreira