Onde assistir | Notícia

Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Chape venceu o Amazonas na rodada anterior e busca nova vitória para seguir vivo na luta pelo G-4. Tigre do Vale está invicto há cinco jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/10/2025 às 12:56
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B - Reprodução/ Chapecoense

Chapecoense e Novorizontino se enfrentam neste sábado (04/10), às 16h00, na Arena Condá, em Chapecó, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Chapecoense soma 44 pontos e aparece na sétima colocação, ainda de olho na briga pelo acesso. A equipe sonha em retornar à elite do futebol brasileiro após 4 anos de ausência.

O Novorizontino tem 47 pontos, ocupando a quinta colocação, e mira o G-4 para seguir vivo na luta pela Série A. O time está um ponto atrás do quarto colocado Athletico-PR.

Onde assistir Chapecoense x Novorizontino ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10 – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B 2025 – Rodada 30
  • Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Marcinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Ítalo e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Luís Oyama e Rômulo; Bruno José, Matheus Frizzo e Robson. Técnico: Enderson Moreira

