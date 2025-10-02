Série B: confira as chances de acesso de cada time após a 29ª rodada
Competição vive momento imprevisível na luta pelo acesso. Distância entre os líderes Coritiba e Goiás para o quinto, Novorizontino, é de 3 pontos
O Campeonato Brasileiro da Série B 2025 entrou em sua reta decisiva e as projeções de probabilidade de acesso mostram um cenário de imprevisibilidade na luta pelo acesso.
Segundo os cálculos da UFMG, Coritiba (76,9%), Criciúma (73,7%), Athletico-PR (72,5%) e Goiás (70,2%) aparecem como os grandes favoritos a garantir presença na Série A de 2026, com percentuais bem acima dos demais concorrentes.
Logo atrás, Novorizontino (39,8%) surge como principal concorrente, mantendo chances reais de surpreender e entrar no G-4. A diferença entre Coritiba e Goiás, líderes da competição e o próprio Tigre do Vale é de apenas 3 pontos.
Chances de acesso à Série A 2026
- Coritiba – 76,9%
- Criciúma – 73,7%
- Athletico-PR – 72,5%
- Goiás – 70,2%
- Novorizontino – 39,8%
- Cuiabá – 28,9%
- Chapecoense – 21,4%
- Atlético-GO – 5,3%
- Remo – 3,9%
- CRB – 3,3%
- Avaí – 2,1%
- Operário-PR – 1,3%
- Vila Nova – 0,53%
- Ferroviária-SP – 0,088%
- América-MG – 0,026%
- Athletic-MG – 0,003%
Clubes sem chances de acesso à Série A 2026
- Botafogo-SP
- Volta Redonda
- Amazonas
- Paysandu
Classificação atualizada da Série B
|Rank
|Clube
|Pontos
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Coritiba
|50
|29
|14
|8
|7
|30
|19
|11
|2
|Goiás
|50
|29
|14
|8
|7
|34
|26
|8
|3
|Criciúma
|49
|29
|14
|7
|8
|38
|25
|13
|4
|Athletico-PR
|48
|29
|14
|6
|9
|43
|36
|7
|5
|Novorizontino
|47
|29
|12
|11
|6
|32
|26
|6
|6
|Cuiabá
|45
|29
|12
|9
|8
|36
|33
|3
|7
|Chapecoense
|44
|29
|13
|5
|11
|41
|30
|11
|8
|Remo
|42
|29
|10
|12
|7
|33
|28
|5
|9
|Atlético-GO
|42
|29
|10
|12
|7
|31
|28
|3
|10
|CRB
|40
|29
|12
|4
|13
|33
|30
|3
|11
|Avaí
|40
|29
|10
|10
|9
|36
|32
|4
|12
|Operário
|39
|29
|10
|9
|10
|31
|28
|3
|13
|Vila Nova
|38
|29
|10
|8
|11
|29
|31
|-2
|14
|Ferroviária
|36
|29
|8
|12
|9
|33
|36
|-3
|15
|América-MG
|33
|29
|9
|6
|14
|29
|35
|-6
|16
|Athletic
|32
|29
|9
|5
|15
|30
|40
|-10
|17
|Volta Redonda
|30
|29
|7
|9
|13
|19
|31
|-12
|18
|Botafogo SP
|29
|29
|7
|8
|14
|25
|44
|-19
|19
|Amazonas FC
|27
|29
|6
|9
|14
|29
|44
|-15
|20
|Paysandu
|25
|29
|5
|10
|14
|25
|35
|-10