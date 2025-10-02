fechar
Serie B | Notícia

Série B: confira as chances de acesso de cada time após a 29ª rodada

Competição vive momento imprevisível na luta pelo acesso. Distância entre os líderes Coritiba e Goiás para o quinto, Novorizontino, é de 3 pontos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/10/2025 às 14:40
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Andre Borges/CBF

O Campeonato Brasileiro da Série B 2025 entrou em sua reta decisiva e as projeções de probabilidade de acesso mostram um cenário de imprevisibilidade na luta pelo acesso.

Segundo os cálculos da UFMG, Coritiba (76,9%), Criciúma (73,7%), Athletico-PR (72,5%) e Goiás (70,2%) aparecem como os grandes favoritos a garantir presença na Série A de 2026, com percentuais bem acima dos demais concorrentes.

Logo atrás, Novorizontino (39,8%) surge como principal concorrente, mantendo chances reais de surpreender e entrar no G-4. A diferença entre Coritiba e Goiás, líderes da competição e o próprio Tigre do Vale é de apenas 3 pontos.

Chances de acesso à Série A 2026

  • Coritiba – 76,9%
  • Criciúma – 73,7%
  • Athletico-PR – 72,5%
  • Goiás – 70,2%
  • Novorizontino – 39,8%
  • Cuiabá – 28,9%
  • Chapecoense – 21,4%
  • Atlético-GO – 5,3%
  • Remo – 3,9%
  • CRB – 3,3%
  • Avaí – 2,1%
  • Operário-PR – 1,3%
  • Vila Nova – 0,53%
  • Ferroviária-SP – 0,088%
  • América-MG – 0,026%
  • Athletic-MG – 0,003%

Clubes sem chances de acesso à Série A 2026

  • Botafogo-SP
  • Volta Redonda
  • Amazonas
  • Paysandu

Classificação atualizada da Série B

Rank Clube Pontos PJ VIT E DER GM GC SG
1 Coritiba 50 29 14 8 7 30 19 11
2 Goiás 50 29 14 8 7 34 26 8
3 Criciúma 49 29 14 7 8 38 25 13
4 Athletico-PR 48 29 14 6 9 43 36 7
5 Novorizontino 47 29 12 11 6 32 26 6
6 Cuiabá 45 29 12 9 8 36 33 3
7 Chapecoense 44 29 13 5 11 41 30 11
8 Remo 42 29 10 12 7 33 28 5
9 Atlético-GO 42 29 10 12 7 31 28 3
10 CRB 40 29 12 4 13 33 30 3
11 Avaí 40 29 10 10 9 36 32 4
12 Operário 39 29 10 9 10 31 28 3
13 Vila Nova 38 29 10 8 11 29 31 -2
14 Ferroviária 36 29 8 12 9 33 36 -3
15 América-MG 33 29 9 6 14 29 35 -6
16 Athletic 32 29 9 5 15 30 40 -10
17 Volta Redonda 30 29 7 9 13 19 31 -12
18 Botafogo SP 29 29 7 8 14 25 44 -19
19 Amazonas FC 27 29 6 9 14 29 44 -15
20 Paysandu 25 29 5 10 14 25 35 -10

