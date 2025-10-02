Série B: confira as chances de acesso de cada time após a 29ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição vive momento imprevisível na luta pelo acesso. Distância entre os líderes Coritiba e Goiás para o quinto, Novorizontino, é de 3 pontos

O Campeonato Brasileiro da Série B 2025 entrou em sua reta decisiva e as projeções de probabilidade de acesso mostram um cenário de imprevisibilidade na luta pelo acesso.

Segundo os cálculos da UFMG, Coritiba (76,9%), Criciúma (73,7%), Athletico-PR (72,5%) e Goiás (70,2%) aparecem como os grandes favoritos a garantir presença na Série A de 2026, com percentuais bem acima dos demais concorrentes.

Logo atrás, Novorizontino (39,8%) surge como principal concorrente, mantendo chances reais de surpreender e entrar no G-4. A diferença entre Coritiba e Goiás, líderes da competição e o próprio Tigre do Vale é de apenas 3 pontos.

Chances de acesso à Série A 2026

Coritiba – 76,9%

Criciúma – 73,7%

Athletico-PR – 72,5%

Goiás – 70,2%

Novorizontino – 39,8%

Cuiabá – 28,9%

Chapecoense – 21,4%

Atlético-GO – 5,3%

Remo – 3,9%

CRB – 3,3%

Avaí – 2,1%

Operário-PR – 1,3%

Vila Nova – 0,53%

Ferroviária-SP – 0,088%

América-MG – 0,026%

Athletic-MG – 0,003%

Clubes sem chances de acesso à Série A 2026

Botafogo-SP

Volta Redonda

Amazonas

Paysandu

